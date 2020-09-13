Son dakika! Atlı polislerden vatandaşlara korana virüse uyarısı - Son Dakika

Atlı polislerden vatandaşlara korana virüse uyarısı

İSTANBUL - Küçükçekmece gölü kenarında atlı polis ekipleri, korona virüs kurallarına uymayan vatandaşları uyarıp, maske ve sosyal mesafe konusunda bilgilendirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlikler, Küçükçekmece gölünde denetim gerçekleştirdi. Denetimlere yunus ekipleri ve devriye ekipleri de katıldı. Atlı polisler, göl kenarında vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Ekipler, kurallara uymayan vatandaşları, uyardı.

"Maske ve hijyen kuralları hayati öneme sahip"

Komiser Yardımcısı Muhammed Aygün, korona virüsle savaşlarının sürdüğünü belirterek "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliği olarak bugün Küçükçekmece Göl kenarında devriye ve denetimlerde bulunuyoruz. Korana virüs salgını kapsamında vatandaşlarımıza sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulup bilgilendirme yapıyoruz. Salgınla mücadelede maskenin mesafenin ve hijyenin bireysel ve toplumsal olarak hayati bir öneme sahip. Vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı ve bilinçli hale getirmek için çalışmalarda bulunuyoruz" dedi.