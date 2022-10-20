Son dakika haberi: Atmacanın ağlara takıldığı anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Atmacanın ağlara takıldığı anlar kameralara yansıdı

20.10.2022 18:45

Son dakika gelişmesine göre Atmacanın ağlara takıldığı anlar kameralara yansıdı Avdan vazgeçip tulum çaldığı esnada atmaca ağlara takıldı Rize'nin Pazar İlçesinde atmaca avına çıkan Ali Saymaz, sis bastırması nedeniyle avdan vazgeçip tulum çaldığı esnada ağlarına atmaca takıldı.

Atmacanın ağlara takıldığı anlar kameralara yansıdı

Avdan vazgeçip tulum çaldığı esnada atmaca ağlara takıldı

RİZE - Rize'nin Pazar İlçesinde atmaca avına çıkan Ali Saymaz, sis bastırması nedeniyle avdan vazgeçip tulum çaldığı esnada ağlarına atmaca takıldı.

Rize'de bir kültürel değere sahip olan atmaca avı için sezon başlayınca Pazar ilçesinde ava çıkan Ali Saymaz ve Arkadaşı 'Ğaço' denilen örümcek kuşunu yakalayarak, atmacayı yakalamak için düzenek kurdular. Atmaca bekleyen iki arkadaş aniden bastıran sis nedeniyle avdan vazgeçerek tulum çalmaya başladı. Saymaz'ın yanında ki arkadaşı da onu kayda aldığı esnada sisten önünü göremeyen atmaca ağlara takıldı. Atmacanın ağlara takılmasına şaşkınlık yaşayan Saymaz, tulumu kenara bırakarak atmacayı yakaladı. Bu olay iki arkadaş arasında gülüşmelere neden oldu.

Kaynak: İHA
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Avdan, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Atmacanın ağlara takıldığı anlar kameralara yansıdı - Son Dakika

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