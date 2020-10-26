Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına ATO'dan destek - Son Dakika

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına ATO'dan destek

26.10.2020 17:46
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına ATO'dan destek, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısını desteklediklerini belirterek, "Ne Fransa'da ne de dünyanın herhangi bir yerinde Müslümanlar'a yapılan zulme kayıtsız kalamayız." ifadesini kullandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısını desteklediklerini belirterek, "Ne Fransa'da ne de dünyanın herhangi bir yerinde Müslümanlar'a yapılan zulme kayıtsız kalamayız." ifadesini kullandı.

Baran, Erdoğan'ın boykot çağrısına yaptığı yazılı açıklamayla destek verdi. Baran, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un teşvikiyle Fransa'da İslam dinine ve Müslümanlar'a yönelik çirkin saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Macron'un iyi niyet sınırlarını aştığını vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Müslüman kardeşlerimize yapılan saldırılara kayıtsız kalmamız mümkün değil, tepkimizi en üst düzeyde vermemiz gerekiyor. Boykotun etkili olması ve amacına ulaşması için vatandaşların Fransız markalara talep etmemesi gerekiyor. Üyelerimize ve vatandaşlarımıza boykota destek vermeleri çağrısında bulunuyorum. Ne Fransa'da ne de dünyanın herhangi bir yerinde Müslümanlar'a yapılan zulme kayıtsız kalamayız. Unutmayın, aldığınız her Fransız markası ile Müslüman kardeşlerimize yapılan zulme destek vermiş olacaksınız."

Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası, Yönetim Kurulu, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına ATO'dan destek - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

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