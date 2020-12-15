Son dakika haberi: ATO Başkanı Baran, Destek Paketini değerlendirdi - Son Dakika

Son dakika haberi: ATO Başkanı Baran, Destek Paketini değerlendirdi

15.12.2020 13:30
Son dakika haberi: ATO Başkanı Baran, Destek Paketini değerlendirdi, System.String[]

Son dakika haber... ATO Başkanı Gürsel Baran, yazılı bir açıklama yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek paketiyle, hükümetin salgınla mücadele kapsamında çok önemli bir adım atarak esnafı "geçim" endişesinden uzaklaştırdığını söyledi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, yazılı bir açıklama yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek paketiyle, hükümetin salgınla mücadele kapsamında çok önemli bir adım atarak esnafı "geçim" endişesinden uzaklaştırdığını söyledi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, yüzde 10'a indirilen gayrimenkul kira stopaj oranının uygulama süresini, iş yeri kiralama hizmetlerinde yüzde 8'e indirilen KDV indirim süresini ve konaklama, yeme içme, yolcu taşımacılığı gibi birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerini 1 Haziran'a kadar uzatılmasının çok olumlu bir gelişme olduğunu kaydetti. Baran, Hazine taşınmazları üzerindeki turizm tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme sürelerini başvuru şartı aranmaksızın 1 yıl süreyle ertelenmesiyle de bu kapsamdaki işletmelerin pandeminin etkileriyle mücadelede zaman kazanacağını ifade etti.

Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek paketinin, esnaf kesimine doğrudan yapılan ilk destek niteliği taşıması açısından önemli olduğunu belirterek, "Hükümetimiz esnafın küresel bir salgın karşısında ezilmesini önlemek için destek oldu. Aynı desteğin üyemiz olan küçük işletmeler için de genişletilmesini bekliyoruz" dedi.

Baran, kira ve gelir kaybı desteğinin kayıtlarda gerçek kişi ticari işletme olan ancak ticari işlem hacmi itibariyle esnaf statüsünde kabul görülebilen veya ticari işletme olup da varlığını sürdürme riski oluşturacak bir ciro kaybı yaşayan işletmelerin de destek kapsamına alınması gerektiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Reel sektör esnaf-tüccar ayrımı yapılmaksızın, büyük küçük bakılmaksızın bir bütündür. Ekonominin tüm unsurları bir çarktır, çarkın işlemesi için tüm dişlilerinin sağlam olması gerekir. Halihazırda üyemiz olup da esnaf kadar ciro yapamayan gerçek kişi ticari işletmeleri mevcut. Gerçek kişi veya tüzel kişi (şirket) ticari işletmesi olup da mevcut şartlar nedeniyle hiç ciro yapamamış veya ciro kaybı çok yüksek seviyede olan üyelerimiz mevcut. Destekleriyle esnafa umut veren hükümetimizin kayıtlarda statüsüne, tuttuğu deftere bakılmaksızın ciro kaybı yaşayan tüm işletmelere kayıp oranını dikkate alarak destek sağlamasını bekliyoruz." - ANKARA

Son dakika haberi: ATO Başkanı Baran, Destek Paketini değerlendirdi

Ankara Ticaret Odası, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Esnaf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: ATO Başkanı Baran, Destek Paketini değerlendirdi - Son Dakika


Son Dakika

Rıdvan Yılmaz 2025'e kadar Beşiktaş'ta oynayacak Son Dakika! AK Parti'den ABD'nin yaptırım kararına sert tepki: Kararı reddediyoruz, hiçbir hukuki zemini yoktur Soğuk havaya aldırmadan denizin tadını çıkaran Rus kadın herkesi kıskandırdı ABD'nin yaptırımları sona erdirmesi için tek bir şartı var: S-400'lerin Türkiye topraklarından tamamen çıkartılması Halk diken üstünde! Uşak'ta doğalgaz patlamaları devam ediyor: 2 yaralı İşçiler de neye uğradığını şaşırdı! Fabrikayı bir gecede boşaltıp kayıplara karıştılar Pfizer CEO'su Bourla neden korona aşısı yaptırmadığını açıkladı: Öncelik sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personelleri Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti
Oyuncu Birkan Sokullu'nun 15 yıl önce Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıktı Oyuncu Birkan Sokullu'nun 15 yıl önce Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıktı         
13:30
Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin         
13:27
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, koronavirüs hastası kendisini tanımayınca maskesini indirdi Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, koronavirüs hastası kendisini tanımayınca maskesini indirdi         
12:17
Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı         
11:25
Sivas'ta iki bilim insanı kuraklık afetine karşı geliştirdikleri bitkilerle insanlığa umut olacak Sivas'ta iki bilim insanı kuraklık afetine karşı geliştirdikleri bitkilerle insanlığa umut olacak         
11:20
Cadde ortasında ilginç anlar! Köpek gezdirir gibi 'Kaz' gezdirdi, görenleri şaşkınlığa uğrattı Cadde ortasında ilginç anlar! Köpek gezdirir gibi 'Kaz' gezdirdi, görenleri şaşkınlığa uğrattı         
10:37
Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş         
10:34
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor         
10:07
CHP'li Altay'ın CHP'li Altay'ın "Milletin aç midesine sadece kuru ekmek giriyor" sözlerine AK Partili Tin'den yanıt: O zaman aç değiller         
09:57
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu 50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu         
08:18
Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu: Kilosunu 400 liradan satıyor Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu: Kilosunu 400 liradan satıyor         
08:15
5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar 5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar         
07:52
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti         
19:08
Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 13:50:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: ATO Başkanı Baran, Destek Paketini değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei