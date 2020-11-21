Son dakika haberleri... ATO Başkanı Baran üyelere e-ticaret seferberliğini anlattı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri... ATO Başkanı Baran üyelere e-ticaret seferberliğini anlattı Açıklaması

21.11.2020 10:04
Son dakika haberleri... ATO Başkanı Baran üyelere e-ticaret seferberliğini anlattı Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, üyelerini dijital dünyada geliştirmeye, e-ticaret, e-ihracat yapabilir hale getirmeye çalıştıklarını belirterek, "İlk etapta bin üyemizi e-ihracatçı hale getireceğiz.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, üyelerini dijital dünyada geliştirmeye, e-ticaret, e-ihracat yapabilir hale getirmeye çalıştıklarını belirterek, "İlk etapta bin üyemizi e-ihracatçı hale getireceğiz. İstiyoruz ki ticaretimiz sınırlarını aşsın, ATO üyeleri dünyanın dört bir yanındaki milyonlara ulaşsın." ifadelerini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Odanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla önemi daha çok anlaşılan e-ticaret ve e-ihracat konularında üyelerini geliştirmek amacıyla başlattığı "E-Ticaret ve E- İhracat Seferberliği" projesi kapsamındaki eğitimler online devam ediyor.

Eğitimlere katılarak oda üyelerine bilgi veren ATO Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Üyelerimizi dijital dünyada geliştirmeye, e-ticaret, e-ihracat yapabilir hale getirmeye çalışıyoruz. İlk etapta bin üyemizi e-ihracatçı hale getireceğiz. İstiyoruz ki ticaretimiz sınırlarını aşsın, ATO üyeleri dünyanın dört bir yanındaki milyonlara ulaşsın." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgınının e-ticaret hacminin hızla büyümesine yol açtığına dikkati çeken Baran, bu hacmin 2019 yılı itibarıyla Türkiye'de 136 milyar lira, dünyada 3,5 trilyon dolar seviyesinde olduğunu bildirdi.

Baran, Türkiye ekonomisinin büyümesi ve ihracatın artması için e-ticaretin stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"E-ticaretin ve ihracatın dünyada geldiği seviye tüm işletmelerin bu gelişmelere uyum sağlaması, dijital dünyayı öğrenmesi ve işlerine uygulaması gerektiğine işaret ediyor. Biz de ATO olarak üyelerimizi bu dünyaya taşımak için harekete geçtik ve ilk yılda bin üyemizi e-ticaret ve e-ihracat yapabilir hale getirmek için yola çıktık. Hedefimiz 160 bin üyemizin e-ticaret yapabilmesi."

Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için e-ticaret ve e-ihracatın öğrenilmesi ve geliştirilmesi gerektiğini belirten Baran, bu zorunluluğun yeni iş ve uzmanlık kollarının oluşması, yeni istihdam alanları, yeni pazarlar ve yeni gelir imkanları anlamına da geldiğini ifade etti.

ATO Dış İlişkiler ve Fuarlar Müdürlüğü ile ATO İdea koordinatörlüğünde yürütülen E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği Projesi'ne başvuran işletmelere, e-ticaret yapabilmeleri için gereken bilgi ve donanımı içeren E-Ticaret ve E-İhracat Vizyonu, Dijital Pazarlama, E-Ticaret Operasyon Yönetimi, Ödeme Şekilleri, Online Ticaret İçin Web Sitesi Kurulumu, Hedef Pazar Seçimi, Ulusal ve Uluslararası Pazar Yerlerinde Mağaza Açılışı, Lojistik, Gümrük ve Kargolama konularında eğitimler veriliyor.

İşletmelere, marka isimleri ya da ticari unvanlarına özel e-ticaret web sitesi kurulumu gerçekleştirilecek proje kapsamında bir yıl boyunca ücretsiz danışmanlık desteği de sağlanıyor.

Projeyle ilk yıl için 100 milyon liralık katma değer oluşturulması hedefleniyor.

Son dakika haberleri... ATO Başkanı Baran üyelere e-ticaret seferberliğini anlattı Açıklaması
Son dakika haberleri... ATO Başkanı Baran üyelere e-ticaret seferberliğini anlattı Açıklaması
Son dakika haberleri... ATO Başkanı Baran üyelere e-ticaret seferberliğini anlattı Açıklaması

Ankara Ticaret Odası, Fuarlar, Ticaret, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... ATO Başkanı Baran üyelere e-ticaret seferberliğini anlattı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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