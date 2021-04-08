Son dakika haberi: ATO Başkanı Baran, gençleri Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı için Polatlı'ya davet etti - Son Dakika

Son dakika haberi: ATO Başkanı Baran, gençleri Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı için Polatlı'ya davet etti

08.04.2021 13:35
Son dakika haberi: ATO Başkanı Baran, gençleri Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı için Polatlı'ya davet etti, System.String[]

Son dakika haber: Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Kurtuluş Savaşı'nın kaderini değiştiren Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılında Türkiye'nin dört bir yanından gençleri Ankara'nın Polatlı ilçesine davet etiklerini bildirdi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Kurtuluş Savaşı'nın kaderini değiştiren Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılında Türkiye'nin dört bir yanından gençleri Ankara'nın Polatlı ilçesine davet etiklerini bildirdi.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Ticaret Odalarının Kent Yaşamına Etkisi ve Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. Yılı Bilgilendirme Toplantısı", Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Türkiye Kent Konseyleri Birliği ve Ankara Kent Konseyi temsilcilerinin katılımıyla ATO Duatepe Hizmet Salonu'nda yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Baran, ATO olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ve kurtuluş tarihini gençlere aktarmayı görev edindiklerini ve bu amaçla son 15 yılda 35 bin öğrenciyi Çanakkale'ye, 3 bin öğrenciyi de Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Polatlı Duatepe'ye götürdüklerini belirtti.

Baran, amaçlarının, gençlerin, savaşın korkunç yüzünü ve bağımsızlığın önemini yerinde idrak etmesi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tüm ülke gençliğinin Duatepe'ye gelerek bu vatanın, kurşunu kalmayınca süngüsünü eline alarak düşmana göğsünü siper edenler sayesinde kurtulduğunu öğrenmesini istiyoruz. İstiyoruz ki Türkiye'yi ekonomide, bilimde, tarihte, sanatta, eğitimde daha ilerilere taşıyacak olan çocuklarımız, bütün öğrenciler gelsin ve Duatepe'yi görsün, tarihin bu dönüm noktasını öğrensin. İstiyoruz ki gelecek nesillerimiz, bu milli bilinçle Türkiye'yi dünyanın gelişmiş ülkeleri listesinde en üste taşısın."

Ankara'da yaşanan savaşın bütün ülkeyi ilgilendirdiğinin, bu nedenle kent konseyleri ile ortak çalışmanın çok kıymetli olduğunun altını çizen Baran, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılında tüm vatandaşları, özellikle de gençleri Ankara'ya davet ettiklerini aktardı.

"Gençlere anlatmak önemli"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da Sakarya Meydan Muharebesi'ni çocuklara ve gençlere anlatmanın önem taşıdığını ifade ederek, "Gençlerimizi Polatlı'ya götürüp getirmek sadece basit bir turizm hareketi değil. Geçmişine sahip çıkarak geleceğine yön vermeyi başaran bir neslin yetişmesi için yapılan kültürel bir paylaşım." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Kent Konseyi Başkanı ve ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da ülke tarihinde Ankara'nın önemine dikkati çekerek, "Tüm Türkiye'nin bağımsızlığını borçlu olduğu Sakarya'nın hikayesini hepimizin hikayesine çevirelim. Türkiye'nin tüm kent konseyleri illerinde bu farkındalığı oluştursunlar ve Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılında destansı hikayemizi birlikte anlatalım." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mürsel Sabancı da Milli Mücadele yıllarından beri kıymeti giderek daha çok anlaşılan Ankara'nın değerlerinin ön plana çıkarılması gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin geçmişinde olduğu kadar geleceğinde de önemli bir yere sahip olan Ankara'yı el birliği ile destekleyerek güçlendirmemiz gerekiyor." görüşünü paylaştı.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Sakarya Meydan Muharebesi'nin öneminin yeterince bilinmediğini ve bu değere hep beraber sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut'u temsilen toplantıya katılan Mahmut Hilmi Doğan Ortaokulu Müdürü Zekai Şahin ise Haymana olarak 100. yıl programını, muharebelerin başladığı 23 Ağustos'ta başlatmayı ve 11-12 Eylül'de de Ankara Üniversitesi ile iş birliği halinde düzenlenecek Uluslararası Sakarya Savaşı Meydan Muharebesi Sempozyumu ile tamamlamayı planladıklarını kaydetti.

Polatlı, Sakarya, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: ATO Başkanı Baran, gençleri Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı için Polatlı'ya davet etti - Son Dakika Ekonomi


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