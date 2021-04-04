Son dakika haberi: ATO Başkanı Baran: "İhracatı, katma değeri ve verimi yükseltmenin yolu meslek eğitiminden geçiyor"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, mesleki eğitimin ekonomik refaha ulaşmak için önemli olduğunu belirterek, "İhracatı, katma değeri ve verimi yükseltmenin yolu meslek eğitiminden geçiyor." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Oda'da Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerince mesleki ve teknik eğitim programlarının anlatıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.

Baran, toplantının açılışında, mesleki eğitimin ekonomik refaha ulaşmak için önemli olduğunu vurgulayarak "İhracatı, katma değeri ve verimi yükseltmenin yolu meslek eğitiminden geçiyor???????." değerlendirmesinde bulundu.

Mesleki eğitimin üzerinde durulması gerektiğine, reel sektörde nitelikli iş gücü eksiğinin yaşandığına dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin her alanına katkı sağlamamız reel sektöre nitelikli iş gücü yetiştirmekten geçiyor. Türkiye genç bir nüfusa sahip. Mesleki ve teknik eğitim gençlerin gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra istihdama da olumlu yansır."