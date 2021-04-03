Son dakika haber... Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ATO'da reel sektörün sorunlarını dinledi

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, ATO Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleriyle bir araya geldi. Buluşmada reel sektörün sorunlarını dinledi.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, ATO Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleriyle bir araya gelerek reel sektörün sorunlarını dinledi. ATO Duatepe Hizmet Binası'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Baran, pandemi sürecinde kamu bankalarının reel sektöre önemli destekler verdiğini belirterek, "Halkbank korona virüsle mücadele edilen ve türlü sıkıntıların yaşandığı bu süreçte, ekonominin çeşitli kesimlerine verdiği destekler, sağladığı imkanlarla reel sektörün her zaman yanında yer aldı. Reel sektör ve finans sektörünün birlikte ve bir arada güçlü olabileceğinin en güzel örneği oldu" ifadelerini kullandı.

Baran, pandemi sürecinde gerçek kişi tacir işletmelerinin de faydalandığı Can Suyu olarak ifade edilen finansmanı ATO olarak talep ettiklerini hatırlatarak, yerel radyo yayıncılarının lisans belgeleriyle teminat mektubu alabilmelerinin de aralarında yer aldığı bir dizi talebin Halkbank tarafından olumlu karşılandığını ifade etti. Devam eden salgın nedeniyle ATO üyelerinin finansman ihtiyacının da sürdüğünü belirten Baran, "Üyelerimizin başvuru şartları yumuşatılarak yeni kredi talepleri var" dedi.

"Sorunlarımıza çözüm üretmeye gayret edeceğiz"

Halkbankası Genel Müdürü Osman Arslan da konuşmasında, ATO ile Halkbank'ın reel sektörün sorunlarına çözüm üretme konusunda sinerji oluşturduğunu belirterek, "Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Zaten 2008 küresel krizinin etkileri devam ediyordu. Pandemi nedeniyle de dünyada ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Zor şartlara rağmen biz yine bankacılık sektörü ve reel sektör olarak birlikte yeni dengeler içerisinde sorunlarımıza çözüm üretmeye gayret edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Arslan, konuşmasının ardından ATO üyelerinin finansman destek taleplerini dinledi. Toplantıda ATO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri tarafından dile getiren talepler şunlar:

Oda kaynağı karşılığında düşük faizli kredi talebi, Kredi kullandırılmasındaki prosedürlerin azaltılması, Sektörlere yönelik özel destek paketleri, Türkiye genelinde 5 milyon kişiyi ilgilendiren, özel okul, sürücü kursu, rehabilitasyon merkezi gibi eğitim kurumlarının tahsilat sorununun önüne geçmek amacıyla özel kredi destek paketi.

ATO Başkanı Gürsel Baran başkanlığında gerçekleşen toplantıya, TBMM Eski Başkanı ve TOBB Uyum Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek ATO Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş, Yönetim Kurulu Üyeleri Nuh Acar ve Ali Yıldız, Meclis Üyeleri Abidin Memili, Faruk Elmalı, Tahir Tellioğlu ve katıldı. - ANKARA