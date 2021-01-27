Son dakika haberi... ATO Başkanı Baran, restoran ve kafe benzeri işletmelere destek ödemesi için teşekkür etti - Son Dakika

Son dakika haberi... ATO Başkanı Baran, restoran ve kafe benzeri işletmelere destek ödemesi için teşekkür etti

27.01.2021 17:03
Son dakika haberi... ATO Başkanı Baran, restoran ve kafe benzeri işletmelere destek ödemesi için teşekkür etti, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle sıkıntı yaşayan lokanta, restoran ve kafe türü işletmelerin ciro kayıplarına göre desteklenmesi kararı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümete teşekkür etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle sıkıntı yaşayan lokanta, restoran ve kafe türü işletmelerin ciro kayıplarına göre desteklenmesi kararı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümete teşekkür etti.

Baran, yazılı açıklamasında, kiralar, ertelenen ödeme ve diğer yükümlülükler nedeniyle yeme-içme sektörünün birikmiş borçlarla karşı karşıya bulunduğunu belirtti.

Tedarikçileriyle birlikte sıkıntı yaşayan sektörün bir an önce HES kodu, aşılama ve hijyen önlemleriyle faaliyete geçmek istediğinin altını çizen Baran, "Mücbir sebep kapsamına alındıkları nisan, mayıs, haziran aylarına ait ödemeleri ekim, kasım, aralık aylarına ertelenmişti. Haziran ayında maske, mesafe ve hijyen tedbirleri alınarak yeniden kapılarını açsalar da iş hacimleri ciddi düzeyde geriledi. Vaka sayısındaki artış ve ikinci dalga nedeniyle kasımda faaliyetleri paket servis ve 'al-götür' ile sınırlandırılan sektör bu süreçte ertelenen vergi yükümlülüklerini de yerine getiremediler." ifadelerini kullandı.

Yeme-içme sektörünün tedarikçilerinin de iş hacmi kaybı yaşadığına işaret eden Baran, şunları kaydetti:

"Sorun, lokantadan tarlaya kadar uzanıyor. Bu süreçte hükümetimizin sektöre yönelik ciro kaybını dikkate alan desteği gerçekten çok önemli. Koronavirüs önlemleri nedeniyle sıkıntı yaşayan reel sektörün ciro kaybı dikkate alınarak desteklenmesi önerisini pandemi başından bu yana dile getirdik. Lokanta, restoran ve kafe türü işletmelerin ciro kayıplarına göre desteklenmesi kararı nedeniyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümetimize teşekkür ederiz."

Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası, Cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... ATO Başkanı Baran, restoran ve kafe benzeri işletmelere destek ödemesi için teşekkür etti - Son Dakika Ekonomi


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