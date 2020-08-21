Son dakika haberi... ATO Başkanı Baran, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfini değerlendirdi - Son Dakika

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin Karadeniz'de büyük doğalgaz rezervi keşfetmesinin ülke geleceği için çok önemli bir müjde olduğunu belirterek, "Türkiye geleceğini enerji bağımsızlığının verdiği dinamizmle şekillendirecek" dedi.

Karadeniz'de gerçekleştirilen doğalgaz keşfiyle ilgili yazılı bir açıklama yapan ATO Başkanı Baran, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz yatağı keşfinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ferasetli yönetimiyle yazılan bir başarı hikayesi olduğunu aktararak, "Türkiye'nin kendi enerji kaynaklarını kendisinin aramasına yönelik politikasının ne kadar doğru bir yaklaşım olduğu bugün aldığımız müjdeyle daha iyi anlaşıldı" ifadelerini kullandı.

Doğalgaz keşfinin ekonomik, sosyal ve siyasi sonuçları olacağına dikkat çeken Baran, "Doğalgaz rezervi keşfi Türkiye'nin 'mavi vatan' politikası konusundaki kararlılığının meyvesi olmuştur" dedi.

Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketiminin yaklaşık 50 milyar metreküp olduğunu, ilk aramada keşfedilen 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin arama çalışmalarının devamında yükseleceğini belirten Baran, şunları aktardı:

"Doğal kaynakları zengin bir coğrafyanın tam ortasında olmasına rağmen yıllarca bu kaynakları ithal ederek cari açık vermek zorunda bırakılan Türkiye, Cumhurbaşkanımızın başarılı yönetimiyle enerji konusundaki makus talihini yendi. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u keşfiyle çağ başlatan milletimiz, Fatih sondaj gemisinin keşfettiği doğalgaz rezerviyle önümüzdeki yüzyıla da damgasını vuracak. Türkiye'nin 2023 yılında kendi doğalgazını üretip kullanan bir ülke haline gelmesiyle ithalat faturamız azalacak. Enerjide ithalata bağımlı konumda olan ülkemiz için bu rezervin varlığı, arz güvenliği ve müzakere gücü açısından da önem taşıyacak."

İş dünyası olarak Türkiye'nin kendi enerjisini üretebilmesi için yapılacak çalışmalara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildiren Baran, "Coğrafyasının zorluklarına rağmen mazlum milletlerin yanında olmayı sürdüren Türkiye, elde ettiği bu başarıyla gelecek yüzyılın yıldızı haline gelecektir. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)