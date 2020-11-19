Son dakika haberi: ATO'dan hizmet sektöründeki işletmeler için "kira desteği" talebi - Son Dakika

Son dakika haberi: ATO'dan hizmet sektöründeki işletmeler için "kira desteği" talebi

19.11.2020 12:07
Son dakika haberi: ATO'dan hizmet sektöründeki işletmeler için

Son dakika haberlerine göre Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ekonomik alanda ortaya çıkan tüm komplikasyonların kamu ve reel sektörün iş birliği ile aşılacağına inandıklarını belirterek, hizmet sektöründeki işletmeler için kira desteği talebinde bulundu.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ekonomik alanda ortaya çıkan tüm komplikasyonların kamu ve reel sektörün iş birliği ile aşılacağına inandıklarını belirterek, hizmet sektöründeki işletmeler için kira desteği talebinde bulundu.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası'nda Ticaret Odaları Konsey Başkanı sıfatıyla, odalarının sorun ve görüşlerini aktardı.

Baran, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, esnaf ve tüccara sağlanan destekler sayesinde, gelişmiş ülkelere nazaran daha az etkilendiğini ifade etti.

Ekonomik alanda ortaya çıkan komplikasyonların kamu ve reel sektörün iş birliğiyle aşılacağına inandıklarına işaret eden Baran, Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi ve hukuk alanındaki reformların reel sektörde heyecan uyandırdığını aktardı.

Baran, sektöre ilişkin taleplerini değinerek, istihdamın sağlanması için girişimci sayısının artmasını istediklerine, kentsel ve ticari planlamanın birlikte yürütülmesiyle işletmelere ve ülke ekonomisine zarar veren "plansız yatırım" sorununun önüne geçileceğine dikkati çekti.

Normalleşme sürecinde ciro kaybı yaşayan, işletmelerini faaliyete geçiremeyen üyelerinin bulunduğunu vurgulayan Baran, "Ağırlıklı olarak hizmet sektöründe yer alan bu alt sektörlerin mücbir sebep kapsamında mart-mayıs dönemine ilişkin vergi ve SGK prim ödemeleri ekim-aralık aylarına ertelenmişti. Var olma mücadelesi veren bu sektörlerin, pandemi etkileri sona erene kadar desteklenmesi talebimizi tekrarlamak istiyorum." ifadesini kullandı.

"Ticari kredi kartlarının limitleri artırılmalı"

Kamunun özel sektörün faaliyet gösterdiği alanlarda yer alarak, ticari işletmelerle haksız bir rekabetin içine girdiğini belirten Baran, piyasaların "tahsilat" sorununa karşı ödemelerde işletmelere kolaylık sağlayan ticari kredi kartlarının limitlerinin artırılmasını talep etti.

Baran, vergisini düzenli ödeyenlere getirilen 5 puanlık vergi indirimi uygulamasında sıkıntılar yaşandığını vurgulayarak, kriterlerin katılığı sebebiyle indirimden yararlanmanın mümkün olmadığını kaydetti.

Kamu alımlarında yerli ürün kullanımının önüne geçen engellerin temizlenmesi gerektiğini belirten Baran, bu konuda hassasiyet gösterilmesini istedi.

Baran, salgın nedeniyle kirasını ödemekte zorluk yaşayan özellikle restoran, lokanta, kafeterya ve özel öğrenci yurdu işletmeleri gibi üyelere kira desteği sağlanmasının işlerinin devamı için önem arz ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Başta vergi ve SGK primleri olmak üzere, kamu alacaklarının yapılandırılmasına yönelik yasal düzenleme önemli ölçüde rahatlık sağladı. Ancak işletmelerimizin bilançolarının düzelebilmesi için matrah artırımı stok ve kasa affına yönelik düzenlemelerin de yapılması gerekmektedir. Katma değerli üretimden başka yolumuz yok ve bunun için de markalaşmak çok önemli. ATO olarak düzenlediğimiz Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi ve Uluslararası Marka Buluşmaları ile hem tarım hem de ticaret ve sanayi alanlarında markalaşmanın önemini gündeme taşıyoruz."

Ankara Ticaret Odası, Yönetim Kurulu, Ticaret, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: ATO'dan hizmet sektöründeki işletmeler için 'kira desteği' talebi - Son Dakika Ekonomi


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