ATO heyeti, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ticarette kullanılan "çek" gibi ödeme araçlarının güvenilirliğinin artırılmasına yönelik düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Başkan Baran, yönetim kurulu üyeleriyle Ticaret Bakanlığı görevine atanan Mehmet Muş'a "hayırlı olsun" ziyareti gerçekleştirdi.

Burada yaptığı konuşmada Baran, Bakan Muş'a, ATO'nun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Baran, salgın süresi boyunca 67 meslek komitesi aracılığıyla sektörlerin durumunu yakından takip ettiklerini, reel sektörün talep, beklenti ve çözüm önerilerini ilgili mercilere aktardıklarını ifade etti.

Baran, kısa çalışma ödeneğinin uygulama süresinin uzatılması konusunda hizmet sektörünün taleplerini ileterek, iş dünyasının gündeminde yer alan konular hakkında görüş ve önerilerini aktardı.

İstihdam üzerindeki vergi yükünün işverendeki ağırlığına dikkati çeken Baran, nitelikli iş gücü ihtiyacına da değindi.

Baran, kamu desteklerinde esnaf-tüccar ayrımının ticari hayatın işleyişini zedelediğine işaret ederek, "Hükümetimiz destek mekanizmalarını devreye alırken esnaf ve tüccar ayrımı yapmadan, ekonomiye katkı açısından değerlendirmelerinde fayda görüyoruz. Ticarette kullanılan çek gibi ödeme araçlarının güvenilirliğinin artırılmasına yönelik düzenlemelere ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Öte yandan Baran, ticaret hayatının sağlıklı işlemesi için önerilerin yer aldığı raporu Bakan Muş'a sundu.