Son dakika haberi | ATSO ve BAGEV Başkanı Çetin'den aralık enflasyonu değerlendirmesi - Son Dakika

Son dakika haberi | ATSO ve BAGEV Başkanı Çetin'den aralık enflasyonu değerlendirmesi

04.01.2021 15:34
Son dakika haberi | ATSO ve BAGEV Başkanı Çetin'den aralık enflasyonu değerlendirmesi, System.String[]

Son dakika haberi: Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, küresel enflasyonun yüzde 4 olduğu bir dönemde Türkiye'nin çift haneli enflasyon yaşayan ülkelerden birisi olduğunu kaydedederek, "Ekonomide güven artışı sağlandığı ve enflasyon beklentileri değiştiği ölçüde döviz kurunda ve...

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, küresel enflasyonun yüzde 4 olduğu bir dönemde Türkiye'nin çift haneli enflasyon yaşayan ülkelerden birisi olduğunu kaydedederek, "Ekonomide güven artışı sağlandığı ve enflasyon beklentileri değiştiği ölçüde döviz kurunda ve enflasyonda daha istikrarlı bir dönem görmemiz mümkün olacaktır" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Çetin açıklamasında şunları kaydetti: "2020 Aralık ayı enflasyonu beklentilerin biraz üzerine çıkarak bir önceki aya göre TÜFE'de yüzde 1,25, Yİ-ÜFE'de yüzde 2,36 olarak açıklanmıştır. Yıllık enflasyonun ise tüketici fiyatlarında yüzde 14,60, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,15 olduğunu görüyoruz. Böylece güzel haberler beklediğimiz 2021 yılına 2020 yılının yüksek enflasyon haberiyle girmiş bulunuyoruz. Umarım ki yeni yılda pandemiyle mücadelede rehavete kapılmadan, ekonomide reformlar ve doğru politikalarla daha güzel sonuçlar alabiliriz. Pandemi, kapanan ve ayakta kalmaya çalışan işyerlerinde büyük bir ekonomik ve sosyal maliyet oluşturmaktadır. Dolayısıyla 2021 yılında en önemli hedefimiz pandemiyi hızla kontrol altına almak olmalıdır."diye konuştu.

"Güven artışı enflasyona da olumlu yansıyacaktır"

Enflasyonda katılaşmanın önlenmesi için toplumun açıklanan ve hedeflenen enflasyon oranlarına inanmasını sağlamak gerektiğinin altını çizen Çetin, " Merkez Bankasının yeni politikaları doğru yönde sonuç vermeye başlamıştır. Güven artışı sağlandığı ve enflasyon beklentileri değiştiği ölçüde döviz kurunda ve enflasyonda daha istikrarlı bir dönem görmemiz mümkün olacaktır. Küresel enerji fiyatlarında düşüş, pandemi nedeniyle giyim fiyatlarında, kira ve bazı hizmet fiyatlarında gerileme, alkollü içki ve sigara fiyatlarına zam yapılmaması daha yüksek bir enflasyonun ortaya çıkmasını engellemiştir. Buna karşılık gıda enflasyonu yüzde 20, dayanıklı mal enflasyonu yüzde 30 düzeyine çıkmıştır. Gıdada şeker ve süt dışında tüm kalemlerde enflasyon yüksek kalmıştır."dedi.

"En yüksek aylık artış "ev eşyası" grubunda"

Ana harcama grupları itibariyle en yüksek aylık artışın yüzde 3,46 ile "ev eşyası" grubunda gerçekleştiğine değinen Davuıt Çetin, " Bunu yüzde 2,64 ile "ulaştırma", yüzde 2,53 ile "gıda ve alkolsüz içecekler" grupları izlemiştir. Aralık 2020'de endekste kapsanan 418 maddeden 284'ünün ortalama fiyatında artış gerçekleşmiş, 98 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 36 maddenin ortalama fiyatında değişim olmamıştır. Aralık ayında en yüksek artış gösteren ürün yüzde 47,92 ile patlıcan olurken bu ürünü yüzde 25,62 salatalık ve yüzde 18,88 ile beyaz lahana izlemiştir. En fazla düşüş ise yüzde 13,09 ile portakal, yüzde 11,64 ile kazak ve yüzde 10,81 ile limonda gerçekleşmiştir. Yİ-ÜFE ise, 2020 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,36, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 25,15 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,15 olmuştur. Böylece aralık ayında da TÜFE ve Yİ-ÜFE makası açılmaya devam etmiş, enflasyon üretici üzerindeki baskısını artırmıştır. TUİK verilerine göre üretici enflasyonu demir-çelik ve metal cevherleri gibi girdilerde yüzde 50'ye, otomotiv, kağıt, kimya, plastik, elektronik gibi sektörlerde yüzde 30'a yakındır. Enerji ve giyim fiyatlarında gerileme, TÜFE'de olduğu gibi, üretici enflasyonunun daha yüksek gerçekleşmesini önlemiştir." ifadelerine yer verdi.

"Batı Akdeniz enflasyonu Türkiye ortalamasının üzerinde"

"Bölgemizdeki TÜFE oranı, aylık bazda yüzde 1,32, on iki aylık bazda yüzde 15,51 ve yıllık bazda yüzde 15,51 olarak gerçekleşmiştir."diyen Davut Çetin, " Bölgemizde ana harcama grupları itibariyle en yüksek aylık artış yüzde 2,98 ile "ulaştırma", yüzde 2,73 ile "ev eşyası" ve yüzde 2,59 ile "gıda ve alkolsüz içecekler" harcama gruplarında olmuştur. Yıllık enflasyonda ise en yüksek artış yüzde 33,11 ile "çeşitli mal ve hizmetler", yüzde 20,14 ile "ulaştırma" ve yüzde 19,94 ile "gıda ve alkolsüz içecekler" gruplarında gerçekleşmiştir. Bölgesel enflasyonu giyim başta olmak üzere eğitim ve sağlık gibi gruplarda Türkiye ortalamasından daha yüksek, gıda ve ev eşyası grupları gibi gruplarda daha düşük kalmıştır. Bölgemizde enflasyon aylık, on iki aylık ve yıllık bazda Türkiye ortalamasının üzerinde kalmıştır. Bu oranlara göre Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi, 26 bölge arasında aylık bazda on dördüncü, on iki aylık ve yıllık bazda ise altıncı sırada yer almıştır."açıklamasını yaptı. - ANTALYA

Son dakika haberi | ATSO ve BAGEV Başkanı Çetin'den aralık enflasyonu değerlendirmesi

Enflasyon, Antalya, Türkiye, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | ATSO ve BAGEV Başkanı Çetin'den aralık enflasyonu değerlendirmesi - Son Dakika Ekonomi


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