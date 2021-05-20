Son dakika haberi! Av tüfekleri, esrar ve sahte sürücü belgesi ele geçirildi: 3 gözaltı - Son Dakika

Konu ile ilgili C.E., K.K. ve A.A. yakalanarak, soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ 'ın Süleymanpaşa ilçesinde polisin operasyon düzenlediği evde uyuşturucu, av tüfekleri ve sahte sürücü belgesi ele geçirildi. Olaya ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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