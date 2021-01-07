Son dakika haberi | Avanos'ta 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
07.01.2021 12:08
Edinilen son dakika haberine göre Nevşehir'in Avanos ilçesinde 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Nevşehir'in Avanos ilçesinde 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Nevşehir İlamat ve İnfaz Bürosunca ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma bulundurma suçlarından 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan G.Ç. Avanos ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen G.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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