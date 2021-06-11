Avcılar'da annesine saldırdığı iddia edilen şahıs, gözaltına alındı - Son Dakika

Avcılar'da annesine saldırdığı iddia edilen şahıs, gözaltına alındı

-Şahsın, bekçiler tarafından gözaltına alındığı görüntüler kameralara yansıdı

İSTANBUL - Avcılar'da bir alışveriş merkezi önünde, annesine saldırdığı iddia edilen şahıs bekçiler tarafından gözaltına alındı. Şahsın gözaltına alındığı anlar, kameralara yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Avcılar'da bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre henüz belirlenemeyen nedenle, bir şahıs annesine saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekip sevk edildi. Çarşı ve Mahalle Bekçileri annesine saldıran şahsı gözaltına alarak, ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Şahsın bekçiler tarafından gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı

Avcılar'da annesine saldıran şahsın gözaltına alındığı görüntülerde, Bekçilerin şahsı yere yatırarak göz altına aldıkları ve çevredeki insanların olayı seyrettikleri görülüyor.