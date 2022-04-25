AVCILAR'DA BOŞALTILAN BİNADA YİNE YANGIN ÇIKTI - Son Dakika
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AVCILAR'DA BOŞALTILAN BİNADA YİNE YANGIN ÇIKTI

25.04.2022 12:52

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ancak yıkımı henüz yapılmayan evsiz madde bağımlısı ve kaçak göçmenlerin kaldığı iddia edilen binalardan birinde yangın çıktı.

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ancak yıkımı henüz yapılmayan evsiz madde bağımlısı ve kaçak göçmenlerin kaldığı iddia edilen binalardan birinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, mahalleli boş binalarda sürekli yangın çıktığını söyleyerek soruna çözüm bulunmasını istedi.

Avcılar'da Merkez, Denizköşkler, Ambarlı, Gümüşpala ve Cihangir Mahallesi'ndeki evlerin birçoğu kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılmış ancak işlemlerin tamamlanamaması ya da davalar nedeniyle yıkımı ertelenmişti. Aylardır boş kalan binalar iddialara göre evsiz, madde bağımlıları ve göçmenlerin barınma yeri haline geldi. Çevredekiler, binalara giren ve çıkan kişilerin belli olmadığından yakınarak, binalarda özellikle gece ısınmak için yakılan ateş nedeniyle yangın çıktığını söyledi. En son Cihangir Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde bulunan 4 katlı boş bir binanın 4'üncü katında yangın çıktı. Gece geç saatlerde binadan duman çıktığını ve içeride alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Binadaki yangın kısa sürede söndürülürken, çevredekiler boşaltılan binalarda evsizlerin kalmasından şikayet ederek, sorunun çözülmesini istedi.

AVCILAR'DA BOŞALTILAN BİNADA YİNE YANGIN ÇIKTI
AVCILAR'DA BOŞALTILAN BİNADA YİNE YANGIN ÇIKTI
AVCILAR'DA BOŞALTILAN BİNADA YİNE YANGIN ÇIKTI
AVCILAR'DA BOŞALTILAN BİNADA YİNE YANGIN ÇIKTI
AVCILAR'DA BOŞALTILAN BİNADA YİNE YANGIN ÇIKTI
AVCILAR'DA BOŞALTILAN BİNADA YİNE YANGIN ÇIKTI
AVCILAR'DA BOŞALTILAN BİNADA YİNE YANGIN ÇIKTI

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Kaynak: DHA

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