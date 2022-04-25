Avcılar'da çekiciye çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Avcılar'da çekiciye çarpan motosikletin sürücüsü öldü

25.04.2022 18:17
Avcılar'da çekiciye çarpan motosikletin sürücüsü öldü

AVCILAR TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde duran çekiciye arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Özebekistan uyruklu Nunnykow Pena Allaberdiyewiç (35) öldü.

AVCILAR TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde duran çekiciye arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Özebekistan uyruklu Nunnykow Pena Allaberdiyewiç (35) öldü.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Tem Kuzey Ispartakule Gişeleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, arkasına 34EES73 plakalı dorse takılı olan Mustafa Yıldız'ın kullandığı 34BC447 plakalı çekici arıza yaptı. Sürücü, emniyet şeridinde durdurduğu çekicinin arızasına baktı. Otoyolda seyir halinde olan 34MN 0571 plakalı motosiklet, çekiciye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü Özebekistan uyruklu Nunnykow Pena Allaberdiyewiç yola savruldu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Özbek motorcunun hayatını kaybettiğini belirlerken, çekici sürücüsü Mustafa Yıldız polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.


Avcılar'da çekiciye çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Avcılar'da çekiciye çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Avcılar'da çekiciye çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Avcılar'da çekiciye çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Avcılar'da çekiciye çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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