Avcılar'da, çalıştığı iş yerine ait demir ve tahtaları çalan kişiye müdahale etmeye çalışan adam, iddiaya göre kafede oturan Gelecek Partisi üyesi bir grubun saldırısına uğradı. Silahla darp edilen ve bıçakla kasığından ağır yaralanan 5 çocuk babası adam çalışmaz duruma gelirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Uluyol'un darp edilme ve bıçaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 19 Aralık 2021 tarihinde Avcılar Denizköşkler Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir düğün salonuna ait inşaatta günlük olarak çalışan Osman Uluyol, komşularının uyarısıyla Afganistan uyruklu iki kişinin demir ve tahtaları çaldığını fark etti. Hırsızlardan biri kaçarken diğeri kağıt toplama arabasıyla demir ve tahtaları götürerek uzaklaşmaya başladı. Bunun üzerine Uluyol, arkasında koşup müdahale etmek istedi.

Bu sırada yakınındaki kafede oturan bir şahıs Uluyol'a, adama müdahale etmemesini söyledi. Yaşanan sözlü tartışma büyüyünce, kafe önündeki adam oturan arkadaşlarını çağırarak, gelen 7 kişilik grup 5 çocuk babası Osman Uluyol'u darp etti.

Gelecek Partisi üyesi olduğu öğrenilen 7 kişilik grup üyeleri Uluyol'u tabanca kabzasıyla darp etti, bıçakla yaraladı. Uluyor kanlar içinde yerde kalırken, saldırganlar olay yerinden uzaklaştı. Yaralı adam olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan olay güvenlik kamerasına da yansıdı.

Polisin olay yerindeki incelemenin ardından başlattığı yakalama çalışmasında 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Halil T., Mustafa T., ve Turan S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede savunmaları alınan şüphelilerden Halil T, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Mustafa T, ile Turan S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaydan ağır yaralanarak çıkan 5 çocuk babası Osman Uluyol, yaraya baktıkça psikolojinin bozulduğunu söyledi. Uluyol, "Çalıştığım yere iki tane hırsız girmiş. Hırsızları komşular gördü, beni uyardı malınız çalınıyor dedi. Biz de koşarak gittik müdahale ettik. Biri kaçmış, diğerini yakaladık malzemelerini boşaltırken arkadan biri saldırdı. Dedi ki, niye bu adamlara bulaşıyorsunuz, dedik ki bunlar hırsız. Sonra biri 'bırak lan' dedi, derken saldırdı. Kafa attı, ikincisi geldi derken yere düştüm. Arkadan biri gelip silahın kabzası ile kafama vurdu. Sonra ayağa kalkarken, biri arka baldırımdan iki tane bıçak vurdu. Yine tam kalkarken diğeri arkadan kelebek bıçakla iki yerimden daha bıçakladı. Ben de o anda anlamadım kendimi savunmak için onlara taş attım. Ondan sonra ambulansla hastaneye gittim" diye konuştu.

"Grup bir siyasi partiye aitmiş, beni öldürmeye niyetlendiler"

Hastanede bir hafta yatışı olması gerekirken 1 gün sonra taburcu edildiklerini anlatan Uluyol, "Yaklaşık 50 gündür yatıyorum, beni kimse aramadı. Ne arayıp soran oldu, gelen giden oldu. Bunlar beni öldürmeye kalktılar, ben de onlar hakkında şikayetçiyim. Bende kalıcı bir eser bıraktılar. Polisten aldığıma göre 3 kişiyi aldılar, birini bırakmışlar 2'si tutuklanmış. Ama bana saldıranların 6-7 kişi olduğunu biliyorum. Sonradan öğrendim ki bunlar bir siyasi partinin mensubu bir grup, İzmir'den gelmişler" diye anlattı.

"Hayatımız alt üst oldu, çocuklarım babasız kalabilirdi"

Eşinin 19 Aralık 2021'de talihsiz bir olay yaşadığını anlatan Hülya Uluyol, "Eşim işe giderken hırsızlık yapan yabancı uyruklu iki kişiye malzemeleri bırakın derken, o sırada kafede oturan siyasi grubun, 'bırak çalsınlar iki üç parça, niye müdahale ediyorsun ne var bunda' deyince eşimle onlar arasında tartışma çıkıyor. ve eşim böyle bir olay yaşıyor. Silahın dipçiği ile kaşını patlatıyor ve içerden gelen grupla saldırıyorlar. Eşim ekmeğini savunurken maalesef siyasi partili grup ta hırsızı savunarak eşimi bıçakladılar. Bir anda hayatımızı alt üst ettiler. Bıçaklamak bu kadar kolay olmamalı. 5 çocuklu bir aileyi, o çocuklar şuan babasız kalabilirdi, yetim kalabilirdi" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL