AVCILAR'DA 'İKİZİ' KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YIKTIRILAN BİNANIN KOLONU ÇATLADI -1 - Son Dakika

AVCILAR'da 2 ay önce bitişiğindeki 'ikiz binası' kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan 5 katlı binanın kolonu çatladı. Kolondaki çatlak üzerine bina gece geç saatlerde boşaltılarak mühürlendi.

Ambarlı Mahallesi'ndeki Ördek Sokak'ta bulunan 1990 yılında yaptırılan 5 daireli isimsiz binanın giriş kolonunda saat 01.00 sıralarında çıtırdama sesleri ardından zemindeki kolonlardan birinde çatlak görüldü. Bunun üzerine polis, itfaye ve Avcılar Belediyesi zabıta ekiplerine haber verildi. Kısa sürede gelen ekipler, binanın caddeye bakan kesimindeki kolonun bariz biçimde çatladığını belirledi. Kullanılan 4 dairede oturan 3 aile tahliye edildi. İçinde eşyaları bulunan bir ailenin ise binada olmadığı anlaşıldı. Görevliler tarafından kapısına mühür vurulan binanın önündeki sokak da gündüz saatlerinde daha detaylı inceleme yapılabilmesi amacıyla trafiğe kapatıldı. Gece geç saatlerde korkuya neden olan binanın arkasında bitişik olarak yaptırılan binanın kentsel dönüşüm kapsamında geçen 12 Nisan'da yıktırıldığı öğrenildi.