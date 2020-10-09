Avcılar'da kahvehanede oyun oynayan 24 kişiye 3 bin 180'er TL ceza - Son Dakika

Avcılar'da kahvehanede oyun oynayan 24 kişiye 3 bin 180'er TL ceza

09.10.2020 09:40
Avcılar'da kahvehanede oyun oynayan 24 kişiye 3 bin 180'er TL ceza, System.String[]

AVCILAR'da yapılan koronavirüs önlemleri denetiminde kahvehanelerde oyun oynadıkları tespit edilen 24 kişiye 3 bin 180'er TL idari para cezası kesilirken, 4 iş yeri için idari işlem yapıldı.

AVCILAR'da yapılan koronavirüs önlemleri denetiminde  kahvehanelerde  oyun oynadıkları tespit edilen 24 kişiye 3 bin 180'er TL idari para cezası kesilirken, 4 iş yeri için idari işlem yapıldı.

Avcılar Kaymakamlığı'na bağlı, aralarında polislerin de bulunduğu sivil ekipler,  koronavirüs önlemleri kapsamında denetimlerini dün gece de sürdürdü ekipler 26 işyerini denetledi.

3 BİN 180'ER TL CEZA

Koronavirüs önlemleri kapsamında bir süre kapatılan ve 1 Haziran'da tekrar açılan kafe, çay bahçesi, kahvehanelerde  her türlü oyun oynanması yasaklandı. Yasak kapsamında denetim yapan ekipler, 4 işyerinde iskambil veya okey oynandığını tespit ederek işletmeciler hakkında idari işlem başlattı. Buralarda oyun oynayan  24 kişiye de Umum Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 180'er TL olmak üzere toplam 76 bin 320 TL idari para cezası kesildi. Görevliler ayrıca kafe, kahvehane gibi yerlerde klima çalıştırmanın, gazete, dergi bulundurmanın yasak olduğunu, masa örtüleri için de hijyen kurallarına uyulması, çay ve benzeri ürünleri servis edenlerin mutlaka maske takması, bardakların en az 60 derecede sıcakta yıkanması gerektiğini hatırlattı.

TELEVİZYON YERİNE GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

Cihangir Mahallesi'ndeki içerisinde oyun oynanan ve işlem yapılan bir kafenin dışarıdan bakıldığında kepenklerinin kapalı olduğu, içeriden hiçbir ışık görülmediği dikkat çekti. İçeride bulunan televizyon ekranında ise dışarıyı iki açıdan gören güvenlik kamerası görüntülerinin bağlı olduğu böylece olası bir denetime karşı önlem alınmaya çalışıldığı görüldü.Müşterilerden biri gece denetim ekibini görünce "Yaptığımızın savunulacak bir tarafı yok" derken, aynı masada oturan arkadaşı, kahvehane sahibine destek olmak için çay içmeye geldiklerini, vakit geçirmek için iskambil oynadıklarını söyledi.

Avcılar'da kahvehanede oyun oynayan 24 kişiye 3 bin 180'er TL ceza
Avcılar'da kahvehanede oyun oynayan 24 kişiye 3 bin 180'er TL ceza
Avcılar'da kahvehanede oyun oynayan 24 kişiye 3 bin 180'er TL ceza
Avcılar'da kahvehanede oyun oynayan 24 kişiye 3 bin 180'er TL ceza
Avcılar'da kahvehanede oyun oynayan 24 kişiye 3 bin 180'er TL ceza
Avcılar'da kahvehanede oyun oynayan 24 kişiye 3 bin 180'er TL ceza
Avcılar'da kahvehanede oyun oynayan 24 kişiye 3 bin 180'er TL ceza
Avcılar'da kahvehanede oyun oynayan 24 kişiye 3 bin 180'er TL ceza
Avcılar'da kahvehanede oyun oynayan 24 kişiye 3 bin 180'er TL ceza
Avcılar'da kahvehanede oyun oynayan 24 kişiye 3 bin 180'er TL ceza

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avcılar'da kahvehanede oyun oynayan 24 kişiye 3 bin 180'er TL ceza - Son Dakika

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