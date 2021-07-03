Son dakika... AVCILAR'DA KALPAZAN OPERASYONU - Son Dakika

AVCILAR'da sahte para ile dolandırıcılık yaptığı belirlenen iki şüpheli düzenlenen operasyon ile 282 bin 300 sahte dolar ile yakalandı.

Ambarlı Mahallesinde bulunan bir işyerinde alışveriş yapan bir kadın 50 dolar ile ödeme yaptıktan sonra para üstü olarak 272 TL aldı. Kadının ayrılmasından sonra işyeri sahibi kendisine verilen paranın sahte olduğunu anlayınca polise haber verdi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadının bindiği otomobili tespit ederken, 2 gün sonra A.A.(54) ve A.A. (26) dolandırıcılık olayında kullandıkları araçta durdurularak yakalandı. Bu kişilerin üzerinde ve oturdukları adreste sahte 282 bin 300 dolar bulundu. Mahkemeye sevk edilen iki şüpheliden A.A.(26)adlı kadın hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, A.A.(54) isimli şüpheli ise tutuklandı.