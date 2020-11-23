AVCILAR'DA KIZ ÇOCUĞUNA TACİZ KAMERADA - Son Dakika

AVCILAR'da kaldırımda yürüyen yabancı uyruklu kadının 12 yaşındaki kızı tacize uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı, polisin şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Olay, geçen cumartesi günü saat 02.00 sıralarında Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında meydana geldi. Havalimanından dönen Ukrayna uyruklu anne ve iki kızı kaldırımda yürüdükleri sırada, güvenlik kamerası görüntülerinde, arkalarından bir kişi kendilerine yaklaşıyor. Şüpheli, annesinin yanında yürüyen kızlardan birini eliyle taciz ediyor. Büyük korku yaşayan 12 yaşındaki çocuk, çığlık atarak ileriye doğru kaçıyor. Tacizci ise bir süre olay yerinde durduktan sonra uzaklaşıyor.

Ukraynalı kadın, olayın ardından karakola giderek şikayetçi oldu. Yaşanan taciz anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin tacizcinin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Görüntü dökümü--------------Güvenlik kamera görüntüsü

- İstanbul