AVCILAR'da, polis ekipleri tarafından bir derneğe yapılan baskında maske takmayan, sosyal mesafe kurallarına uymayan 29 kişiye ceza kesildi. Yasak olmasına rağmen okey ve iskambil oyunu oynayan kişiler ise polisi karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde 8 Kasım'da polis ekipleri bir dernekte koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı yönünde ihbar aldı. Gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri, derneğe baskın yaptı. Hazırlıksız şekilde yakalanan ve sosyal mesafe kuralını ihlal edip, maske takmadan okey ve iskambil oyunu oynayan kişiler, karşısında polis ekiplerini görünce paniğe kapıldı. Oyun oynarken yakalanan bazı kişiler, polis ekiplerini görünce maskelerini takarken, bazıları da dernekten çıkmaya çalıştı. Polis ekipleri, dernekten çıkmaya çalışanları beklemeleri yönünde uyardı.Dernekte bulunan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 29 kişiye ceza işlemi uygulandı. İşyeri sahibi Mehmet Y.'ye dernek tabelası indirilmesi yönünde uyarı yapıldı.