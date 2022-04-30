Son dakika haberi... Avcılar'da otomobilin çarptığı 2 genç kızdan biri öldü, diğeri yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Avcılar'da otomobilin çarptığı 2 genç kızdan biri öldü, diğeri yaralandı

30.04.2022 01:12
Son dakika haberi... Avcılar'da otomobilin çarptığı 2 genç kızdan biri öldü, diğeri yaralandı

Son dakika gündem haberi: İstanbul Avcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 2 genç kızdan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

İstanbul Avcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 2 genç kızdan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Firuzköy Bulvarı'nda Esenyurt istikametinde ilerleyen 34 BIG 788 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 genç kıza çarptı.

Yola savrulan Şura Kılıç (21) hayatını kaybetti. Yaralanan diğer genç kız ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Avcılar'da otomobilin çarptığı 2 genç kızdan biri öldü, diğeri yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Avcılar'da otomobilin çarptığı 2 genç kızdan biri öldü, diğeri yaralandı - Son Dakika
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