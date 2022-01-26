Son dakika haberi! Avcılar'da otomobillere dadanan hırsız kamerada - Son Dakika

Avcılar'da farklı tarihlerde 7 ayrı otomobilden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde farklı tarihlerde meydana gelen 7 ayrı otomobilden hırsızlık olayının zanlısı yakalandı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilkent Mahallesi'nde 4 ve 18 Ocak tarihleri arasında 7 otomobilden meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin geniş kapsamlı çalışma başlattı. Güvenlik kameralarından şüphelinin eşkalini belirleyen ekipler kısa sürede zanlının kimliğini tespit etti. Polis ekipleri aynı mahallede ikamet ettiği belirlenen zanlı E.C.'yi, evine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan zanlı sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Öte yandan zanlının hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Öte yandan zanlının hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde bir şüphelinin araç camlarını kırarak içeri girdiği görülüyor. Girdiği araçlarda müzik sistemlerini tornavida ile söken hırsızın araçlardaki değerli eşyaları da alıp götürdüğü görülüyor. - İSTANBUL