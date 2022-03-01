AVCILAR'DA OTOPARK KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
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AVCILAR'DA OTOPARK KAVGASI KAMERADA

01.03.2022 10:00

AVCILAR'da bir iş yerinin önünde araç park edilmesi konusunda çıkan tekme ve yumruklu kavgada bir kişi başından yaralandı.

AVCILAR'da bir iş yerinin önünde araç park edilmesi konusunda çıkan tekme ve yumruklu kavgada bir kişi başından yaralandı.

Olay, geçen cuma sabahı Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, zincir markete ait aracın sürücüsü, bir iş yerinin önünde aracı park etmek istedi. Buna karşı çıkan iş yerinin çalışanları, şoför ve yanındaki kişiyle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumruklu kavganın ihbar edilmesi üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polisin gelmesi ile taraflar birbirinden ayrılırken, bir kişi başından aldığı darbeyle hafif yaralandı. Görgü tanıkları kavganın araç park etme konusunda çıktığını, tarafların birbirinden şikayetçi olmadığını söyledi.

AVCILAR'DA OTOPARK KAVGASI KAMERADA
AVCILAR'DA OTOPARK KAVGASI KAMERADA
AVCILAR'DA OTOPARK KAVGASI KAMERADA
AVCILAR'DA OTOPARK KAVGASI KAMERADA
AVCILAR'DA OTOPARK KAVGASI KAMERADA

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Cihangir Mahallesi, Tragger, Avcılar, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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