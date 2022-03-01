AVCILAR'DA POLİSTEN ASAYİŞ DENETİMİ, KOVİD-19 UYARISI - Son Dakika

AVCILAR'daki 10 mahallede bulunan restoran, kafe, bar gibi umuma açık yerlerde genel asayiş denetimi yapılırken, Kovid-19 önlemlerinin uygulanıp, uygulanmadığı konusunda uyarılarda bulunuldu.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır'ın talimatı ile saat 20.00'den 22.00'ye kadar ilçedeki 10 mahallede görevlendirilen ekipler asayiş denetiminde bulundu. Görevliler genel asayiş uygulaması yaparken, gittikleri iş yerlerinin sorumlularına Kovid-19 tehdidinin henüz geçmediğini, özellikle çalışanların maske takmalarının zorunlu olduğunu hatırlattı. İş yerlerine girişte dezenfektan olup olmadığını da kontrol eden görevliler şüphelendikleri kişileri kimlik kontrolünden geçirdi. Bazı noktalarda oluşturulan sabit denetim noktalarında kontroller yapıldı. Araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'nde de şüpheli görülen kişiler kimlik kontrolünden geçirildi.