Avcılar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye gore, D-100 kara yolu Beylikdüzü istikametinde seyreden 34 S 7406 plakalı araç, önce aynı yönde ilerleyen 34 BCG 485 plakalı araca, ardından da elektrik direğine çarptı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kaza nedeniyle yola akan akaryakıtı temizledi. BEDAŞ'a bağlı ekipler ise aracın çarptığı elektrik direğini kontrol etti. Kaza nedeniyle Beylikdüzü istikametinde trafikte yoğunluk yaşandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Avcılar'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika