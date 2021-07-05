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Son dakika! Avcılar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika! Avcılar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

05.07.2021 10:38

Gelen son dakika haberine göre Avcılar'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Avcılar'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüphelinin Denizköşkler Mahallesi'ndeki adreslerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 5 kilo 192 gram esrar, sahte sürücü belgesi, 5 uzun namlulu silah fişeği, 36 tabanca fişeği, çelik yelek ile 3 cep telefonu ele geçirildi. Evlerde bulunan H.C. ve S.M. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Son dakika! Avcılar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Son dakika! Avcılar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Son dakika! Avcılar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Son dakika! Avcılar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu Madde Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Avcılar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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