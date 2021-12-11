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Son dakika haberi: Avcılar'da, vincin boşluğuna düşen işçi öldü - Son Dakika

Son dakika haberi: Avcılar'da, vincin boşluğuna düşen işçi öldü

11.12.2021 13:38
Son dakika haberi: Avcılar'da, vincin boşluğuna düşen işçi öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Avcılar'da, 5 katlı inşaatta çalışan işçi molada arkadaşlarının yanına gittiği sırada kule vincin boşluğuna düştü.

Avcılar'da, 5 katlı inşaatta çalışan işçi molada arkadaşlarının yanına gittiği sırada kule vincin boşluğuna düştü. Hastaneye kaldırılan işçi hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında Avcılar Denizköşkler Mahallesi Denizköşkler Caddesi üzerindeki 5 katlı inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta duvar ustası olarak çalışan İsmail Polatcanlı (49), mola sırasında kule vincin operatörü olan arkadaşının yanına gitti. Burada dengesini kaybeden Polatcanlı, vincin boşluğuna düştü. Durumu fark eden arkadaşları 112'ye haber verdi.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polatcanlı, ilk müdahalenin ardından düştüğü yerden çıkarılarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 çocuk babası Polatcanlı, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Öte yandan, İsmail Polatcanlı'nın iki sene önce Adana'dan İstanbul'a taşındığı ve inşaatlarda duvar ustası olarak çalıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan Burak Dirikolu isimli esnaf, "Sabah saatiydi, 10.30 civarı sese inşaata koştuk. Çalışan işçi en üstten düşmüş, vincin boşluğundan düşmüş. Biz de indik hemen ambulans falan çağırdık, yaralıydı buradan giderken. Tanımıyorum, sadece buradan görmüşlüğüm var, samimi değilim" dedi. - İSTANBUL

Son dakika haberi: Avcılar'da, vincin boşluğuna düşen işçi öldü

İstanbul, Avcılar, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Avcılar'da, vincin boşluğuna düşen işçi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Avcılar'da, vincin boşluğuna düşen işçi öldü - Son Dakika
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