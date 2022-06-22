Son dakika haber: Avcılar'daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler - Son Dakika
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Son dakika haber: Avcılar'daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler

22.06.2022 11:26
Son dakika haber: Avcılar'daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler

Son dakika gündem haberi... AVCILAR'da trafik ışıklarında duran otomobilin içindeki Oğuz Bora Tunç'a silahlı saldırı geçekleştiren iki kişi adliyeye sevk edildi.

AVCILAR'da trafik ışıklarında duran otomobilin içindeki Oğuz Bora Tunç'a silahlı saldırı geçekleştiren iki kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, öldürdükleri Oğuz Bora Tunç (46) ile bir gün önce kavga ettikleri, saldırıyı intikam amacıyla düzenledikleri öğrenilirken, saldırıya ait yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Avcılar, Firuzköy Mahallesi'nde 19 Haziran Pazar günü saat 16.30 sıralarında, trafik ışıklarında duran Oğuz Bora Tunç'a ait otomobile, hemen arkasından gelen otomobilden inen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında trafik ışığı yeşil yandığı sırada yavaşça hareket eden aracın peşinden koşan saldırganlardan biri silahını çıkararak otomobile doğru ateş açtı. Şüpheliler olaydan sonra cadde ortasında bıraktıkları araçlarına binerek olay yerinden hızla kaçtı.

ARKADAŞLARI HASTANEYE BIRAKIP KAÇTI

Saldırıda ağır yaralanan Oğuz Bora Tunç, yanında bulunan arkadaşları tarafından bir hastanenin acil servisinin önüne bırakıldı. Hastane personeli tarafından hemen tedaviye alınan Oğuz Bora Tunç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SALDIRIYI İNTİKAM AMACIYLA DÜZENLEMİŞLERCinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada saldırganların ikisinin kimliği tespit edildi. Şüpheliler Doğuş D. ve Arda D.'nin olay günü Doğuş D.'nin dayısının kiraladığı otomobili izinsiz alarak saldırıyı düzenledikleri belirlendi. Şüphelilerle, hayatını kaybeden Tunç'un bir gün önce kavga ettiği ve saldırının bu kavganın intikamını almak için düzenlendiği öğrenildi. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bir gün sonra teslim olan Doğuş D. ile Arda D.'nin işlemleri Cinayet Büro Amirliği'nde yapıldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen iki adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Karakoldaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

SALDIRI ANINI GÜVENLİK KAMERALARI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLEDİSilahlı saldırıya ait görüntüler çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırı sırasında, trafik ışıklarında duran otomobilin arkasında bulunan 3 kişinin araçtan indiği görüldü. Bu sırada yeşil ışık yandığında yavaşça hareket etmeye başlayan otomobilin peşinden koşan saldırganlardan birinin silahını çekerek ateş ettiği görüldü. Şüphelilerin saldırının ardından koşarak, yol ortasında bıraktıkları otomobile binerek kaçtıkları anlarda görüntülerde yer aldı.


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Son dakika... Avcılar'da trafik ışıklarında cinayetin iki şüphelisi gözaltında Son dakika... Avcılar'da trafik ışıklarında cinayetin iki şüphelisi gözaltında Son Dakika | Avcılar'da trafik ışıklarındaki cinayet kamerada Son Dakika | Avcılar'da trafik ışıklarındaki cinayet kamerada
Kaynak: DHA

Bora Füzesi, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Avcılar'daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler - Son Dakika

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