AVCILAR'DAKİ SİLAHLI SALDIRI... ŞÜPHELİNİN YAKALANMA ANI KAMERADA - Son Dakika

AVCILAR'DAKİ SİLAHLI SALDIRI... ŞÜPHELİNİN YAKALANMA ANI KAMERADA

26.11.2020 16:00
AVCILAR'DAKİ SİLAHLI SALDIRI... ŞÜPHELİNİN YAKALANMA ANI KAMERADA, System.String[]

AVCILAR'da uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan yabancı uyruklu işçi ile ilgili yürütülen çalışmalarda şüpheli iki kişi yakalandı.

AVCILAR'da uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan yabancı uyruklu işçi ile ilgili  yürütülen çalışmalarda şüpheli iki kişi yakalandı. Şüphelilerden birinin yakalanma anı polis kamerasına yansıdı.

Olay, Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi önünde 2 Kasım'da saat 22.40 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Yusufujıang  Aimatijiang, yanına yaklaşan Azerbaycan uyruklu Aliyev T.(29)'un silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli olayı gerçekleştirdikten hemen sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boynundan ağır yaralanan Aimatijiang, hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılırken polis ekiplerine vuran kişiyi  tanımadığını belirtti.  Aimatijiang'ın yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

YAKALANMA ANI KAMERALARA YANSIDIAsayiş Şube Cinayet Büro Amirliği yaptığı incelemede şüphelinin olaydan sonra Ömer I.(20) ile buluştuğunu ve Küçükçekmece Cennet Mahallesinde bir evde kaldığını tespit etti. 11 Kasım tarihinde yapılan operasyonda şüpheli Aliyev T. kıskıvrak yakalandı. O anlar polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Şüphelilerden Ömer I., 20 Kasım tarihinde polis karakoluna gelerek teslim oldu. İki şüpheli adli sevk işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada saldırıya uğrayan Yusufujıang  Aimatijiang'ın  Doğu Türkistan'da yaşananlarla ilgili olarak 2 yıl önce bazı televizyon kanallarına demeç verdiği öğrenildi.

- İstanbul
AVCILAR'DAKİ SİLAHLI SALDIRI... ŞÜPHELİNİN YAKALANMA ANI KAMERADA
AVCILAR'DAKİ SİLAHLI SALDIRI... ŞÜPHELİNİN YAKALANMA ANI KAMERADA
AVCILAR'DAKİ SİLAHLI SALDIRI... ŞÜPHELİNİN YAKALANMA ANI KAMERADA
AVCILAR'DAKİ SİLAHLI SALDIRI... ŞÜPHELİNİN YAKALANMA ANI KAMERADA
AVCILAR'DAKİ SİLAHLI SALDIRI... ŞÜPHELİNİN YAKALANMA ANI KAMERADA
AVCILAR'DAKİ SİLAHLI SALDIRI... ŞÜPHELİNİN YAKALANMA ANI KAMERADA

Avcılar, Kasım, Polis, İşçi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DAKİ SİLAHLI SALDIRI... ŞÜPHELİNİN YAKALANMA ANI KAMERADA - Son Dakika


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