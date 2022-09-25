AVCILAR'DA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN ŞAHİN ARSLAN'IN ABLASI YAKALANMALARINI ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUM - Son Dakika
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AVCILAR'DA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN ŞAHİN ARSLAN'IN ABLASI YAKALANMALARINI ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUM

25.09.2022 11:02

AVCILAR'da Murat Mimaroğlu, 2 ay önce eski eşinin sevgilisi Şahin Arslan'ı 18 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

AVCILAR'da Murat Mimaroğlu, 2 ay önce eski eşinin sevgilisi Şahin Arslan'ı 18 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Öldürülen Şahin Arslan'ın ablası İlknur Arslan, failin yakalanmadığı her gün acılarının arttığını söyledi. Arslan, kardeşinin sevgilisi ve eski eşi tarafından planlanarak öldürüldüğünü öne sürdü. Murat Mimaroğlu'nun yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Olay, Denizköşkler Mahallesi'nde 17 Ağustos Çarşamba akşamı meydana geldi. Murat Mimaroğlu, eski eşi Pınar İ.'nin evine geldi. Mimaroğlu, burada eski eşinin sevgilisi Şahin Arslan ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Ev içinde başlayan tartışma kısa sürede sokağa taştı. Murat Mimaroğlu, eline aldığı bıçak ile Arslan'ı defalarca bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan Arslan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

HENÜZ YAKALANAMADI

İlknur Arslan, kardeşi Şahin'in Murat Mimaroğlu tarafından 18 yerinden bıçaklanarak öldürülmesinden bu yana geçen süre içerisinde yakalanamadığını hatırlatırken, cinayet işlenen yere yakın mobese kameraları bulunduğunu, ona yardım eden biri olduğunu söyledi.

YANINDAKİ KADIN İLE 2 HAFTA ÖNCE KAVGA ETMİŞ

İlknur Arslan, Kaçak Mimaroğlu'nun Avcılar'da oturan ağabeyi ile de birebir konuştum; yerini bildiği çok bariz belli. Kardeşimin katilinin bir an önce yakalanmasını istiyorum. Her geçen gün acımız daha da artıyor. İki çocuğu bulunan kardeşimin kanının yerde kalmasını istemiyorum dedi.

Acılı abla, Olay olmadan 2 gün önce Pınar İ., kardeşimi ısrarla arıyor, 'Gel, bende para var, 10 gün bende kal' diyor, 2 gün sonra bu olay gerçekleşiyor. Pınar İ.'de hiçbir şekilde darp, bıçaklanma, kardeşime yardım etme gibi bir şey yok. Evde bıçaklanıyor, dışarı kaçıyor sonra bıçaklanmaya devam ediyor. 18 yerinden bıçaklanarak öldürülüyor. Bu adam ve bu kadın dışarıda. Kadın serbest, adam kaçak. Yakalanmalarını, adaletin yerini bulmasını istiyorum diye konuştu

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Kaynak: DHA

Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN ŞAHİN ARSLAN'IN ABLASI YAKALANMALARINI ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUM - Son Dakika

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SON DAKİKA: AVCILAR'DA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN ŞAHİN ARSLAN'IN ABLASI YAKALANMALARINI ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUM - Son Dakika
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