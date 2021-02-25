Son dakika haberi: Avis yeni web sitesiyle kişisel müşteri deneyimini sunuyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Avis yeni web sitesiyle kişisel müşteri deneyimini sunuyor

25.02.2021 15:07
Son dakika haberi: Avis yeni web sitesiyle kişisel müşteri deneyimini sunuyor, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Daha hızlı ve kişiye özel araç kiralama deneyimi hedefiyle yenilenen Avis web sitesi, dinamik tasarımı, yeni yüzü ve kişiselleştirmeye yönelik özellikleriyle dikkati çekiyor.

Daha hızlı ve kişiye özel araç kiralama deneyimi hedefiyle yenilenen Avis web sitesi, dinamik tasarımı, yeni yüzü ve kişiselleştirmeye yönelik özellikleriyle dikkati çekiyor.

Avis açıklamasına göre, Otokoç Otomotiv çatısı altında hizmet veren, "En İyisi Kirala, Avis ile Kirala" sloganıyla müşterileriyle buluşan Avis, Türkiye'de en iyi müşteri deneyimi ve memnuniyetini yaşatmak hedefiyle 47 yıldır yenilikçi uygulamalar hayata geçiriyor. Avis son olarak müşterilerine daha da hızlı ve kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi sunma hedefiyle www.avis.com.tr web sitesini yeniledi.

Yeni yüzü ve dinamik tasarımıyla dikkati çeken web sitesinde, Avis müşterileri "Hızlı Rezervasyon, Özel Kampanyalar ve Kişiselleştirilmiş Araç Listeleri" gibi çok sayıda özelliğe ve güncel bilgilere erişilebiliyor. Web sitesi üzerinden ayrıca "Bireysel Kiralama ve Kurumsal Kiralama"nın yanı sıra Avis'in sunduğu "Avis Yanında, Avis Caravan, Avis Flex, Avis Green, Şoförlü Araç Kiralama ve Transfer" hizmetlerine de hızla ulaşılabiliyor.

Üyelik ile daha kişisel ve avantajlı müşteri deneyimi

Açıklamaya göre, az sayıda tıklama ile rezervasyon yapılmasına imkan tanıyan yeni web sitesine üye olan tüketiciler, daha özel ve kişiselleştirilmiş kullanım kolaylıklarından yararlanma imkanı buluyor. Profillerine ve alışkanlıklarına uygun araç seçenekleri sunulan üyeler, KKB sorgusunu da temel alarak yapılan araç kiralama değerlendirme analizine göre, kendilerine uygun segmentte listelenen araçlar arasından hızla rezervasyon yapabiliyor.

Avis web sitesine üye olan kullanıcılar ayrıca geçmiş kiralamaları ve kişiye özel kampanya kodlarının yanı sıra aktif kiralamalarını ve mevcut rezervasyonlarını görüp bu bilgileri güncelleyebiliyor. Kullanıcılar aynı zamanda üye girişiyle web sayfası üzerinden faturalarını, HGS bedellerini ödeyebiliyor ve Avis Tam Destek Hizmetlerine ulaşabiliyor.

Açıklamada aktarılanlara göre, Avis, öncü çalışmaları, müşterisine sunduğu güven ve yüksek dijital performansı ile öne çıkıyor. Şirket kısa süre önce, bu yıl ikincisi düzenlenen Echo Awards "Araç Kiralama" kategorisinde "E-Ticaretin En İyisi" ödülüne bir kez daha almıştı.???????

Otokoç Otomotiv, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Avis yeni web sitesiyle kişisel müşteri deneyimini sunuyor - Son Dakika


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