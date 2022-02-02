Üye Girişi
AVM'nin yürüyen merdiveninde annesinin kucağından düşen 3 aylık bebek hayatını kaybetti - Son Dakika

AVM'nin yürüyen merdiveninde annesinin kucağından düşen 3 aylık bebek hayatını kaybetti

02.02.2022 15:40
AVM'nin yürüyen merdiveninde annesinin kucağından düşen 3 aylık bebek hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bit AVM'de yürüyen merdivende annesinin kucağından düşen 3 aylık çocuk hayatını kaybederken, Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "AVM'ler insanların güvenliğini sağlamakla sorumludur" dedi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bit AVM'de yürüyen merdivende annesinin kucağından düşen 3 aylık çocuk hayatını kaybederken, Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "AVM'ler insanların güvenliğini sağlamakla sorumludur" dedi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan bir AVM'de 3 gün önce meydana gelen olayda, kucağındaki bebeğiyle yürüyen merdivenden yukarı çıkan kadın, kucağındaki 3 aylık bebeğini elinden düşürdü. Yürüyen merdivenden zemin kata düşen T.B., kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"AVM'LER İNSANLARIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAKLA SORUMLUDUR"

Yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmur Şahin, AVM'lerin insanların güvenliğini sağlamakla sorumlu olduğunu kaydederek, "Biz biliyoruz ki Türkiye'de insan hayatına verilen çok ciddi bir değer yok. Bunu biz Alışveriş Merkezilerinde (AVM) daha rahat görebiliyoruz. Buzların sarkması, buzlanabilecek alanların mermer yapılması ve hatta meyilli yapılması gibi durumlar bunu net bir şekilde gösteriyor. AVM'lerin insanların güvenliğini sağlamakla ilgili sorumlu olduğunun bilincinde olmalıyız. O zorunluluğu onların sağlaması lazım. Mesela bebek arabaları ile ilgili bütün yürüyen merdivenlerin önünde engel, bariyer var. Bebek arabası ile geçemezsiniz diyorlar. Asansör var onunla geçin diyorlar. Şimdi bunu düşünen AVM kucağında bebek olan bir anneyi de kesinlikle asansöre yönlendirmelidir. Çünkü o yürüyen merdivenlerde tek kişi bile kendi başına zor yürüyorken, bir de kucağında bebekle orada kendisini kontrol etmesini bekleyemeyiz. Kapıda güvenliklerle herkese ahkam kesileceğine bu tarz önlemlerin alınması lazım. Bir kere bir AVM'de asansör şart. O tarz insanların asansöre yönlendirilmesi, uyarıların olması lazım hatta sadece yazılı değil sözlü uyarıların olması lazım. Zaten güvenlikler orada dolaşıyor. Kucağında bebeği olan bir anne varsa o zaman ona, 'sakın merdivenler kullanmayın sizin için tehlikelidir. Lütfen asansörümüzü kullanın, size öncelik var' denmesi lazım. Bu durum, Türkiye'de yargıya düşen bir yük, burada güzel bir karar verilmesi lazım. Burada ciddi manada yüklü bir tazminat çıkması lazım. Bu olay bir insanın hayatına mal oldu" ifadelerini kullandı.

(Ali Göç-Mükremin Kaya/ İHA)

AVM'nin yürüyen merdiveninde annesinin kucağından düşen 3 aylık bebek hayatını kaybetti

YORUMLAR
500

Mahmut Şahin, Kocasinan, Kayseri, Bebek, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AVM'nin yürüyen merdiveninde annesinin kucağından düşen 3 aylık bebek hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:39 Üç büyüklerden bekleniyordu, hamleyi Antalyaspor yaptı! Dünya yıldızı Adriano'yu Süper Lig'de top koşturacak
15:23 Kış Kartalı Harekatı'nın bilançosu açıklandı: 60 hava aracı kullanıldı, 80'e yakın hedef vuruldu!
15:17 Oyuncu Müfit Can Saçıntı yıllar sonra itiraf etti: Ayakkabı fetişi olabilirim
15:15 Ziraat Odası Başkanı'ndan isyan: Üreticide 2.5 TL olan kabak, markette nasıl 28 TL olur?
15:12 Son Dakika! DBP İl Başkanı Seval Gülmez tutuklandı
15:07 Kefaletle serbest kaldı! Greenwood, sevgilisine saldırıp tecavüze kalkışmıştı
15:06 İstanbul'un fenomen köpeği Boji, kripto piyasasında da fenomen olmaya aday
15:00 Sadakatsiz'de bugün neler olacak? Volkan, herkesin önünde Aras'a saldırır
14:50 Menemen yapmak hayal oldu: Domates altınla yarışıyor! 1 yılda tam yüzde 142 arttı
14:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizin hayatınızda mum, gaz lambası vardı Bay Kemal!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 15:52:25. #1.13#
SON DAKİKA: AVM'nin yürüyen merdiveninde annesinin kucağından düşen 3 aylık bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement