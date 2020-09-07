Son dakika haberi... Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haberi... Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler

Son dakika habere göre Moldova, Belarus, Özbekistan, Azerbaycan, Tacikistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Son dakika haberi... Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler, System.String[]

Moldova, Belarus, Özbekistan, Azerbaycan, Tacikistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 258 artarak 40 bin 55'e, ölü sayısının ise 11 artışla 1074'e çıktığı bildirildi.

Ülkede 5 bin 654 Kovid-19 hastasının evde tedavi gördüğü kaydedilen açıklamada, 395 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşan sayısının 28 bin 578'e ulaştığı belirtildi.

Sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 15 Eylül'e kadar uzatıldığı Moldova'da, 30 binden fazla kişi gözetim altında tutuluyor.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 172 artarak 73 bin 31'e, ölü sayısı 5 artışla 716'ya yükseldi, 19 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 71 bin 883'e ulaştı.

Ülkede, 432 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 118 artarak 43 bin 893'e, ölü sayısının 2 artarak 352'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 254 artarak 41 bin 531'e ulaştığı ve hastaların yüzde 94'ünün iyileştiği aktarıldı.

Yaklaşık 100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 2 bin 10 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Azerbaycan

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 89 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 37 bin 418'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 132 artarak 34 bin 836'ye ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 3 artarak 551 oldu.

Bugüne kadar 967 bin 40 testin yapıldığı Azerbaycan'da 2 bin 30 kişinin tedavisi sürüyor.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 32 artarak 8 bin 824'e çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 35 artarak 7 bin 616'ya yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 70 ölümün gerçekleştiği ülkede 1138 kişinin tedavisi sürüyor.

Gürcistan

Kovid-19 nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiği Gürcistan'da, 6 bin 20 kişi karantinada, 299 kişi ise hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

Bugüne kadar 1525 kişide Kovid-19 tespit edilen ülkede 1315 hasta iyileşmişti.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, son günlerde kapalı alanlarda düzenlenen kültür etkinliklerinin virüsün yayılmasına neden olduğunu belirterek, ülke genelinde kapalı alanlarda gerçekleşecek düğün ve benzer etkinliklerde ciddi kontrolün yapılacağını vurguladı.

Tacikistan, Özbekistan, Azerbaycan, Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 20:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler - Son Dakika

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