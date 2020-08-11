Son dakika haberi... Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haberi... Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler

Son dakika güncel haberine göre Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Ermenistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Son dakika haberi... Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler, System.String[]

Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Ermenistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Ukrayna'da Kovid-19 günlük vaka sayısı bir haftadan fazla süredir 1000'in üzerinde görülürken, toplam vaka sayısı 83 bini geçti.

Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 1158 artarak 83 bin 115'e, ölü sayısının ise 29 artarak 1951'e çıktığını bildirdi.

Stepanov, 575 kişinin sağlığına kavuştuğunu ve iyileşenlerin sayısının 44 bin 934'e ulaştığını belirtti.

Karantina uygulamasının 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, 36 bin 230 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Geçen hafta yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, 2 gün art arda 1400'ün üzerinde görülmüştü.

Kazakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini geçti

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 722 artarak 100 bin 164'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 1179 artarak 73 bin 702'ye ulaştı.

Bugüne kadar 1269 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, 25 binden fazla kişinin tedavisi sürüyor.

Kovid-19 belirtileri olan ancak test sonuçları onaylanmayan zatürre vaka sayısı 13 bin 337'ye, zatürreden ölenlerin sayısı 173'e çıktı.

Temmuz başında vaka sayısının hızla artması nedeniyle uygulanan karantina rejiminin duruma göre gevşetilmesi bekleniyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 477 artarak 31 bin 545'e, virüs kaynaklı ölüm sayısının 4 artışla 202'ye çıktığı bildirildi.

İyileşenlerin sayısının 433 artarak 22 bin 992'ye ulaştığı, böylece hastaların yüzde 73'ünün iyileştiği aktarıldı.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 8 bin 351 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan'da Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle 1 Ağustos'a kadar yürürlükte olan sıkılaştırılmış karantina tedbirleri 15 Ağustos'a uzatılmıştı.

Kırgızistan

Kırgızistan'da günlük vaka ve can kaybı sayılarında düşüş devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Aynura Akmatova, son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısının 278 artarak 40 bin 455'e, ölü sayısının 4 artışla 1478'e çıktığını bildirdi.

Salgının görülmeye başladığı 18 Mart'tan bu yana ülkede Kovid-19 ve zatürre nedeniyle tedavi gören 32 bin 734 kişi iyileşti.

Bişkek, Oş ve Narın şehirlerinde salgınla mücadelede kullanılacak toplam 270 yataklı hastanelerin inşaatı sürüyor.

Ermenistan

Ermenistan'da dün 4 ayın ardından ilk kez 50'nin altına inen günlük vaka sayısı bugün yeniden yükselişe geçti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 160 kişide Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 40 bin 593'e çıktı. Kovid-19 nedeniyle 7 kişi daha yaşamını yitirdi ve virüs kaynaklı ölü sayısı 803'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 33 bin 157 kişi iyileşti, 6 bin 399 kişinin tedavisi sürüyor.

Gürcistan

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 14 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 1305'e, yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 44 artarak 1054'e ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 7 bin 279 kişi karantinada, 279 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

Kırgızistan, Ermenistan, Özbekistan, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 11:35

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Joao Pereira, ayrılığı gündemde olan Jose Sosa'ya seslendi: Trabzon'da bekliyorum Rusya Milli Takımı'nın eski kaptanı Roman Shirokov, amatör maçta hakeme yumruk attı Ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu Sason Kaymakamı, maskesiz vatandaşa resmen yalvardı: İnsanlar ölüyor, Allah rızası için maske takın Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının ilk fotoğrafını paylaştı Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı Sağlık çalışanlarına şiddet bitmiyor! Hasta yakını, sosyal mesafe uyarısı yapan hemşirenin burnunu kırdı Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak Son Dakika: Yunanistan'la ilişkilerin gerilmesinin ardından Bakan Akar'dan sert mesaj: Oldubittiye izin vermeyeceğiz
Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu         
15:16
Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi         
15:13
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan transferinin perde arkasını anlattı: Fatih Terim resmen istedi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan transferinin perde arkasını anlattı: Fatih Terim resmen istedi         
15:04
"G.Saray Türkiye'de futbolun kıblesidir" diyen Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt: Ben de 5-6 futbolcuya limitless yazarım         
14:55
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi         
14:46
Rusların geliştirdiği, dünyada tescil edilen ilk korona aşısının detayları netleşti Rusların geliştirdiği, dünyada tescil edilen ilk korona aşısının detayları netleşti         
14:26
Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık         
14:11
TFF 1. Lig ekibi Altay, Ricardo Quaresma'ya teklif yaptı TFF 1. Lig ekibi Altay, Ricardo Quaresma'ya teklif yaptı         
14:08
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı         
14:01
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz         
13:51
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu         
13:48
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada         
13:45
Çukur'un kamera arkası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu Çukur'un kamera arkası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu         
13:43
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim         
13:39
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti         
12:49
Kadın avukat şiddet gören müvekkilinin kayınpederi tarafından darbedildi Kadın avukat şiddet gören müvekkilinin kayınpederi tarafından darbedildi         
12:19
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti         
11:50
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti         
11:28
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı         
11:25
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü         
10:44
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi         
10:38
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı         
10:27
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı "trüf" mantarını buldu         
10:21
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor         
09:57
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı         
09:42
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi         
08:14
Mansur Yavaş, AK Partili Murat Köse'ye sert çıktı: Ağzını topla, düzgün konuş Mansur Yavaş, AK Partili Murat Köse'ye sert çıktı: Ağzını topla, düzgün konuş         
00:07
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor         
23:20
Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba         
22:05
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi         
20:55
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti         
20:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2020 17:54:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei