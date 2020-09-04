Son dakika haberi... Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Moldova, Belarus, Azerbaycan, Tacikistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 534 kişide Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 38 bin 906'ya çıktı.

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 10 artarak 1047, iyileşen sayısı da 424 artışla 27 bin 441'e ulaştı.

Sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 15 Eylül'e kadar uzatıldığı ülkede, 31 binden fazla kişi gözetimde tutuluyor.

Moldova'da, nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmıştı.

Haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçen günlük vaka sayısı, temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlamıştı.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 183 artarak 72 bin 485'e, ölü sayısının 5 artışla 701'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, 305 kişinin sağlığına kavuştuğu ve böylece iyileşen sayısının 71 bin 510'a ulaştığı belirtildi.

Karantina ilan edilmeyen ülkede, 274 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Öte yandan, Belaviya Havayolu Şirketi, Rusya'ya uçuşların iptalini 30 Eylül'e kadar uzatma kararı aldı.

Karar gereği, Rusya'nın Voronej, Kazan ve Nijniy Novgorod kentlerine ise uçak seferleri 24 Ekim'e kadar düzenlenmeyecek.

Ayrıca, uçuşlar, Gürcistan ve Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a 30 Eylül, Letonya'nın başkenti Riga'ya ise 20 Eylül'le kadar yapılmayacak.

Belarus'ta nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayısta 1000'e yaklaşmış, haziranda düşüşe geçmiş.

Temmuz başında 200'ün altına gerileyen günlük vaka sayısı, geçen haftalar 100'ün altında görülmüştü.

Azerbaycan

Azerbaycan'da, son 24 saatte 132 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 37 bin 31'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 155 artarak 34 bin 419'a ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 2 artarak 543 oldu.

Bugüne kadar 949 bin 313 testin yapıldığı Azerbaycan'da 2 bin 69 kişinin tedavisi sürüyor.

Öte yandan ülkede 8 Eylül'den itibaren Bakü'den diğer illere gidiş ve gelişlere, kafe ve lokantaların çalışmasına müsaade edildi.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içinde ülkede Kovid-19 vaka sayısının 95 artarak 42 bin 998'e, ölü sayısının 2 artarak 338'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 216 artarak 40 bin 392'ye ulaştığı ve hastaların yüzde 93'ünün iyileştiği aktarıldı.

Yaklaşık 100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 2 bin 268 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, geçen haftadan beri günlük vaka sayısı 400'ün altında gerçekleşiyor.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 34 artarak 8 bin 724'e çıktı.

Açıklamaya göre, son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 33 artarak 7 bin 515'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 69 ölümün görüldüğü Tacikistan'da 1140 kişinin tedavisi sürüyor.