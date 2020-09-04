Son dakika haberi... Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haberi... Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Son dakika habere göre Moldova, Belarus, Azerbaycan, Tacikistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Son dakika haberi... Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

Moldova, Belarus, Azerbaycan, Tacikistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 534 kişide Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 38 bin 906'ya çıktı.

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 10 artarak 1047, iyileşen sayısı da 424 artışla 27 bin 441'e ulaştı.

Sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 15 Eylül'e kadar uzatıldığı ülkede, 31 binden fazla kişi gözetimde tutuluyor.

Moldova'da, nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmıştı.

Haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçen günlük vaka sayısı, temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlamıştı.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 183 artarak 72 bin 485'e, ölü sayısının 5 artışla 701'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, 305 kişinin sağlığına kavuştuğu ve böylece iyileşen sayısının 71 bin 510'a ulaştığı belirtildi.

Karantina ilan edilmeyen ülkede, 274 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Öte yandan, Belaviya Havayolu Şirketi, Rusya'ya uçuşların iptalini 30 Eylül'e kadar uzatma kararı aldı.

Karar gereği, Rusya'nın Voronej, Kazan ve Nijniy Novgorod kentlerine ise uçak seferleri 24 Ekim'e kadar düzenlenmeyecek.

Ayrıca, uçuşlar, Gürcistan ve Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a 30 Eylül, Letonya'nın başkenti Riga'ya ise 20 Eylül'le kadar yapılmayacak.

Belarus'ta nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayısta 1000'e yaklaşmış, haziranda düşüşe geçmiş.

Temmuz başında 200'ün altına gerileyen günlük vaka sayısı, geçen haftalar 100'ün altında görülmüştü.

Azerbaycan

Azerbaycan'da, son 24 saatte 132 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 37 bin 31'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 155 artarak 34 bin 419'a ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 2 artarak 543 oldu.

Bugüne kadar 949 bin 313 testin yapıldığı Azerbaycan'da 2 bin 69 kişinin tedavisi sürüyor.

Öte yandan ülkede 8 Eylül'den itibaren Bakü'den diğer illere gidiş ve gelişlere, kafe ve lokantaların çalışmasına müsaade edildi.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içinde ülkede Kovid-19 vaka sayısının 95 artarak 42 bin 998'e, ölü sayısının 2 artarak 338'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 216 artarak 40 bin 392'ye ulaştığı ve hastaların yüzde 93'ünün iyileştiği aktarıldı.

Yaklaşık 100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 2 bin 268 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, geçen haftadan beri günlük vaka sayısı 400'ün altında gerçekleşiyor.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 34 artarak 8 bin 724'e çıktı.

Açıklamaya göre, son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 33 artarak 7 bin 515'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 69 ölümün görüldüğü Tacikistan'da 1140 kişinin tedavisi sürüyor.

Özbekistan, Tacikistan, Azerbaycan, Belarus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 19:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs salgını nedeniyle aile hekimlerine 3 ay boyunca 3 bin TL ek ödeme yapılacak 7 yıl önceki davadan ceza alan AK Partili Belediye Başkanı Aydın tutuklandı Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e tavsiye: Üniversitelerde uzaktan eğitim yapılsın Armand Traore, Rizespor kariyerini dikkat çeken ifadelerle anlattı: Kaldığım evden beni attırdılar Beşiktaş, yeni transferlerin gol attığı karşılaşmada Fraport TAV Antalyaspor'a karşı 3-0 kazandı A Milli Takım'da Mert Hakan Yandaş aday kadrodan çıkarıldı Almanya'da cani anne, 5 çocuğunu uyuşturucu ilaç verdikten sonra boğarak öldürmüş Meteoroloji, 4 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı Hollanda U21, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun da forma giydiği maçta Belarus U21'i 7-0 mağlup etti Sakarya Valiliği'nden tarım işçilerine saldırı iddiası ile ilgili açıklama geldi Futbolcunun koronavirüs testinin pozitif olduğu devre arasında öğrenilince maç iptal edildi Bakan Akar, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Fransa'ya sert çıktı: Her aklına geleni yapabileceğini zannediyor Akraba iki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 2 ölü, 4 yaralı Gıda mühendisinin anlık dalgınlığı hayatına mal oldu! Boşluğa düştüğü anlar kamerada
Otel odasında cansız bedeni bulunan hakim, kazara kendini vurmuş Otel odasında cansız bedeni bulunan hakim, kazara kendini vurmuş         
17:01
13 yaşındaki kız çocuğu, eski sevgilisi tarafından cadde ortasında bıçaklandı 13 yaşındaki kız çocuğu, eski sevgilisi tarafından cadde ortasında bıçaklandı         
16:50
Christoph Metzelder'in telefon ve bilgisayarında çocuklara ait 297 adet cinsel içerikli görüntü bulundu Christoph Metzelder'in telefon ve bilgisayarında çocuklara ait 297 adet cinsel içerikli görüntü bulundu         
16:30
Ötanazi talebi reddedilen hasta, kendi fişini çekip sosyal medyadan yayınlayacak Ötanazi talebi reddedilen hasta, kendi fişini çekip sosyal medyadan yayınlayacak         
16:15
Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağ şaşırttı Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağ şaşırttı         
15:53
Wanda Nara bikinili fotoğraflarını oğluna çektirdi, sosyal medyada yine gündem oldu Wanda Nara bikinili fotoğraflarını oğluna çektirdi, sosyal medyada yine gündem oldu         
15:08
Sözde tarikat liderinin istismarda bulunduğu kız çocuğunun ifadesi dehşete düşürdü: Annemin yanında öpüyordu Sözde tarikat liderinin istismarda bulunduğu kız çocuğunun ifadesi dehşete düşürdü: Annemin yanında öpüyordu         
15:07
87 yaşındaki kadına tecavüzden aranan şahsın cansız bedeni yayla evinde bulundu 87 yaşındaki kadına tecavüzden aranan şahsın cansız bedeni yayla evinde bulundu         
14:15
Atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu Atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu         
14:07
Böbrek taşı düşüren Ebru Polat, Böbrek taşı düşüren Ebru Polat, "Bir şeyin yok" diyerek kendisini eve gönderen jinekoloğa sert çıktı         
14:03
Bu kadarına da pes! Koronavirüs tedavisi gören 80 yaşındaki kadın, 72 saatte 5 düğüne gitmiş Bu kadarına da pes! Koronavirüs tedavisi gören 80 yaşındaki kadın, 72 saatte 5 düğüne gitmiş         
13:42
3 kentte eş zamanlı büyük operasyon! Fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı 3 kentte eş zamanlı büyük operasyon! Fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı         
12:31
Bahçedeki eşini, domuz zannedip tabancayla öldürdü Bahçedeki eşini, domuz zannedip tabancayla öldürdü         
12:29
Ünlü oyuncu Birol Ünel, 59 yaşında kansere yenik düştü Ünlü oyuncu Birol Ünel, 59 yaşında kansere yenik düştü         
12:24
Gönül verdiği işi İran'da yapamayan fenomen, Türkiye'ye yerleşip büyük paralar kazanmaya başladı Gönül verdiği işi İran'da yapamayan fenomen, Türkiye'ye yerleşip büyük paralar kazanmaya başladı         
12:02
Vicdansızlar, köpeği kimyasal boyayla kaplana dönüştürdü Vicdansızlar, köpeği kimyasal boyayla kaplana dönüştürdü         
12:01
İkbal Gürpınar'ın babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İkbal Gürpınar'ın babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
11:55
Erdoğan'ın davetlerine katılan Seda Sayan Erdoğan'ın davetlerine katılan Seda Sayan "Yandaş mısınız?" sorusuna cevap verdi         
11:37
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "CHP'yi bölemez" dediği İnce, 'Memleket Hareketi'nin ilk durağında bir avuç kalabalığa seslendi         
11:31
15'inci sezonuyla ekrana gelecek olan Arka Sokaklar, en uzun soluklu dizi rekorunu kırdı 15'inci sezonuyla ekrana gelecek olan Arka Sokaklar, en uzun soluklu dizi rekorunu kırdı         
11:01
ABD'li enerji şirketinden Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yatırım ABD'li enerji şirketinden Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yatırım         
10:45
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, oğlu Kemal'a benzetildi Çocukluk fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, oğlu Kemal'a benzetildi         
10:27
Kağıthane'de korkunç olay! Ev arkadaşının boğazını kesti Kağıthane'de korkunç olay! Ev arkadaşının boğazını kesti         
09:53
Galatasaray, Fenerbahçeli Tolgay Arslan ile ilgileniyor Galatasaray, Fenerbahçeli Tolgay Arslan ile ilgileniyor         
09:51
Bartın'da muhtarın tesadüfen keşfettiği şelale, ziyaretçi akınına uğruyor Bartın'da muhtarın tesadüfen keşfettiği şelale, ziyaretçi akınına uğruyor         
09:50
Mert Hakan Yandaş'ın Macaristan maçındaki performansı tepki çekti Mert Hakan Yandaş'ın Macaristan maçındaki performansı tepki çekti         
08:55
Seda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: İptal edilirse gerekirse Erdoğan'a yalvarırım Seda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: İptal edilirse gerekirse Erdoğan'a yalvarırım         
08:30
Kendi kıyafet koleksiyonun tanıtımı için mankenlik yapan Nebahat Çehre, fiziğiyle hayran bıraktı Kendi kıyafet koleksiyonun tanıtımı için mankenlik yapan Nebahat Çehre, fiziğiyle hayran bıraktı         
07:39
Prof. Dr. Ateş Kara, Dwayne Johnson'dan örnek vererek koronavirüs konusunda önemli uyarılarda bulundu Prof. Dr. Ateş Kara, Dwayne Johnson'dan örnek vererek koronavirüs konusunda önemli uyarılarda bulundu         
00:50
Avrupa'nın en büyük genelevlerinden 'Pascha' koronavirüs tedbirleri nedeniyle iflas etti Avrupa'nın en büyük genelevlerinden 'Pascha' koronavirüs tedbirleri nedeniyle iflas etti         
00:42
Biri Kıbrıslı Türk, iki kadını öldürüp cansız bedenleri dondurucuda saklamış Biri Kıbrıslı Türk, iki kadını öldürüp cansız bedenleri dondurucuda saklamış         
20:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2020 01:57:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei