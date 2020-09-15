Son dakika haberi: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haberi: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Son dakika haberlerine göre NUR Moldova, Belarus, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Son dakika haberi: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

NUR Moldova, Belarus, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 527 kişinin virüse yakalanmasıyla Kovid-19 vaka sayısının 43 bin 734'e yükseldiği kaydedildi.

Virüsten 465 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 32 bin 293 olduğu belirtilen açıklamada, ölen sayısının 14 artarak, 1144'e çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin 34'ünün sağlık çalışanı olduğu ifade edildi.

Sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 30 Eylül'e kadar uzatıldığı Moldova'da, 10 bin 297 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise toplam Kovid-19 vaka sayısının 2 bin 28'e çıktığı, vakalardan 80'in çocuk, 35'inin hamile kadın ve 229'unun sağlık çalışanı olduğu belirtildi.

Öte yandan, Moldova Eğitim, Kültür ve Araştırma Bakanı İgor Şarov, ülkedeki 10 okulun ve 171 sınıfın karantinada bulunduğunu ve bu okul ve sınıflarda eğitimin uzaktan görüldüğünü belirtti.

Şarov, 187 öğrencinin ve 173 öğretmenin Kovid-19'a yakalandığını aktardı.

Moldova'da, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmıştı.

Haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçen günlük vaka sayısı, temmuz ortalarında tekrar yükselmeye başlamıştı.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 192 artarak, 74 bin 552'ye, yaşamını yitirinlerin sayısının 5 artışla 761'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 52 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısının 72 bin 661 olduğu kaydedildi.

1130 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede, nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçmişti.

Azerbaycan

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 114 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 38 bin 517'ye yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 138 artarak 35 bin 998'a ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 2 artarak 566 oldu.

Bugüne kadar 1 milyon 20 bin 29 testin yapıldığı Azerbaycan'da 1953 kişinin tedavisi sürüyor. Ülkede günlük vaka sayısı son ayda 200'ün altında seyrediyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 237 artarak 48 bin 429'a, ölü sayısının ise 2 artarak 402'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 416 artarak 44 bin 942 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 93'ünün iyileştiği kaydedildi.

Ülkedeki hastanelerde 3 bin 85 kişi tedavi ediliyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, bu hafta yeniden yükselmeye başlamış, 10 Eylül'de 700'ün üzerine çıkmıştı.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 41 artarak 9 bin 129'a, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 1 artarak 73'e çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 43 artarak 7 bin 896'ya yükseldi.

Ülkede 1160 kişinin tedavisi sürüyor.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 106 bin 920 Kovid-19 vakasının tespit edildiği ülkede 37'si çocuk 4 bin 409 hastanın tedavisi sürüyor, 124 kişinin sağlık durumu ağır, 20 kişinin durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan Kazakistan Kovid-19'la ilgili Kurumlararası Komisyonu, Kırgızistan ile salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan uçuşları 20 Eylül'den itibaren yeniden başlatma kararı aldı.

Ülkede bugüne kadar 100 bin 836 vaka iyileşmiş, virüsten 1671 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Moldova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 18:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

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