Son dakika haberi! Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haberi! Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Son dakika haberine göre NUR Ukrayna, Özbekistan, Ermenistan, Gürcistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Son dakika haberi! Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

NUR Ukrayna, Özbekistan, Ermenistan, Gürcistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Ukrayna'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 76 kişi hayatını kaybederken bu, ülkede şimdiye kadar bir gün içinde kaydedilen virüse bağlı en fazla can kaybı oldu.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 2 bin 958 kişide virüsün tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 162 bin 660'ya çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 51 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 76 artışla 3 bin 340 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 504 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 1514 artarak 72 bin 324'e ulaştığını ifade etti.

Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı Ukrayna'da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Vaka sayısı ağustos başında yeniden yükselmeye başlamış, geçen hafta 3 bin 144 kişide virüs görülmesiyle rekor yaşanmıştı.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 347 artarak 48 bin 776'ya, ölü sayısının ise 3 artarak 405'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 116 artarak 45 bin 58 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 92'sinin iyileştiği kaydedildi.

Ülkedeki hastanelerde 3 bin 313 kişinin tedavisi sürüyor.

Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 257 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 46 bin 376'ya çıktı.

Böylece ülkede 22 gün sonra günlük vaka sayısı yeniden 200'ün üstüne çıkmış oldu.

Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ölü sayısı 923'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 42 bin 69 Kovid-19 hastası iyileşti.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 196 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 2 bin 799'a yükseldi.

Ülkede 31 kişinin sağlığına kavuşmasıyla, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı da 1412'ye ulaştı.

Toplam 6 bin 633 kişinin karantinada, 836 kişinin de hastanelerde gözetimde tutulduğu ülkede en fazla vakaya Acara bölgesinde rastlanıyor.

İlk Kovid-19 vakasının 26 Şubat'ta tespit edildiği Gürcistan'da, bu ayın başından beri günlük vaka sayısında artışlar yaşanıyor.

Yılın ilk yarısında bölgedeki ülkelere göre en az vakanın görüldüğü Gürcistan'da ilk 3 vaka şubat ayında görülmüştü.

Mart ve nisan aylarında 40'ın altında görülen günlük vaka sayısı, mayıs ve haziran aylarında 20'nin altında seyretmişti.

Temmuzda 10'un altında seyreden günlük vaka sayısı, ağustos sonu hızlı bir şekilde artmaya başlamıştı.

Kovid-19 nedeniyle 19 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede virüse bağlı ilk ölüm 4 Nisan'da gerçekleşmişti.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 73 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 45 bin 72'ye çıktı.

Son bir günde 107 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 41 bin 210'a ulaştı.

Salgının başladığı mart ayından beri 336 bin testin yapıldığı ve virüs nedeniyle 1063 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, 2 binden fazla Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Öte yandan başkent Bişkek, Oş ve Narın şehirlerinde salgınla mücadelede kullanılacak toplam 270 yataklı hastanelerin inşaatı devam ediyor.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 64 artarak 106 bin 984'e yükseldi.

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 431 artarak 101 bin 267'ye, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 5 artarak 1680'e ulaştı.

Son bir günde Kovid-19 belirtileri bulunan fakat test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 408 artarak 30 bin 74'ü geçti.

Son 24 saatte zatürreden 1 kişi daha hayatını kaybetti, böylece ölenlerin sayısı 332'ye çıktı. Zatürreden bugüne kadar 26 bin 406 kişi iyileşti.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kazakistan'da geliştirilen ikinci Kovid-19 aşı adayının başvurusunu kayıt altına aldı.

Ermenistan, Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 11:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

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