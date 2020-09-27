Son dakika haberi! Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artışını sürdürüyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artışını sürdürüyor

Son dakika haberine göre Ukrayna, Gürcistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artıyor.

Son dakika haberi! Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artışını sürdürüyor, System.String[]

Ukrayna, Gürcistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artıyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 3 bin 130 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 198 bin 634'e çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 28 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 56 artışla 3 bin 959 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 537 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 1009 artarak 87 bin 882'ye ulaştığını ifade etti.

Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı Ukrayna'da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Vaka sayısı ağustos başında yeniden yükselmeye başlamış, dün 3 bin 833 vakanın görülmesiyle rekor yaşanmıştı.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saat içinde 294 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 5 bin 295'e yükseldiği, iyileşen hasta sayısının da 87 artarak 1906'ya ulaştığı belirtildi.

Toplam 5 bin 674 kişinin karantinada, 836 kişinin de hastanelerde gözetimde tutulduğu ülkede son günlerde salgına en çok yine Acara bölgesinde rastlanıyor.

Söz konusu bölgede bugün 193 kişide Kovid-19'a rastlanırken, başkent Tiflis'te ise 43 vaka tespit edildi.

Gürcistan'da 26 Eylül'de 269 vakanın görülmesi ile bir rekor yaşanmıştı.

Ülkede mart ve nisanda 40'ın altında görülen günlük vaka sayısı, mayıs ve haziranda 20'nin, temmuzda 10'un altına inmiş, ağustos sonunda ise hızlı şekilde artmaya başlamıştı.

Bugüne kadar ülkede Kovid-19 nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetmişti.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 313 artarak 55 bin 132'ye, ölü sayısının ise 4 artarak 455'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 136 artarak 51 bin 458 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 93'ünün iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 3 bin 218 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçmiş, 10 Eylül'de 700'ün üzerine çıkmıştı.

Özbekistan, Gürcistan, Ukrayna, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 11:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artışını sürdürüyor - Son Dakika

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