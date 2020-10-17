Son dakika haberi... Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarında artış sürüyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarında artış sürüyor

17.10.2020 19:25
Son dakika haberi... Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarında artış sürüyor, System.String[]

Son dakika haberine göre Moldova, Belarus, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüs kaynaklı ölümlerin sayısı artıyor.

Moldova, Belarus, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüs kaynaklı ölümlerin sayısı artıyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 792 kişide virüs görüldüğü ve böylece Kovid-19 vaka sayısının 66 bin 652'ye çıktığı belirtildi.

Kovid-19 kaynaklı ölenlerin sayısının 20 artarak 1569'a, iyileşen sayısının 687 artışla 47 bin 230'a ulaştığı kaydedilen açıklamada, hayatını kaybedenlerden 43'ünün sağlık çalışanı olduğu aktarıldı.

Ülkede, 17 bin 853 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde Kovid-19 vaka sayısının 2 bin 485'e yükseldiği ifade edildi.

Moldova'da, bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Buna göre, Hınce?ti, Leova ve Soroca bölgeleri hariç tüm bölgeler kırmızı listede bulunuyor. Kırmızı olarak belirlenen bölgelerde sağlık alanında olağanüstü hal ilan edilirken, salgına karşı tedbirler sıkılaştırıldı. Söz konusu liste, iki haftada bir güncelleniyor.

Ülkede, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, 14 Ekim'de 1149 vakayla en üst seviyeye ulaşmıştı.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 671 artarak 87 bin 63'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 artışla 925'e çıktı.

Kovid-19'dan 439 kişi iyileşti ve sağlığına kavuşanların sayısı 79 bin 429 oldu.

Ülkede, 6 bin 709 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Belarus'ta nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında 1000'e yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçmiş, ağustosta 100'ün altında görülmüştü.

Eylül başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, iki gündür 600'ün üzerinde seyrediyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ülkede Kovid-19 vaka sayısının 104 artarak 62 bin 913'e, virüsten ölenlerin sayısının ise 2 artarak 524'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 203 artarak 59 bin 959 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 95'inin iyileştiği kaydedildi.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 430 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonunda 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçerek 700'ün üzerine çıkmıştı. Ülkedeki günlük vaka sayısı, ekimden itibaren ise 300 civarında gerçekleşiyor.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 41 artarak 10 bin 455'e çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 64 artarak 9 bin 457'ye yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 80 ölümün gerçekleştiği ülkede 918 kişinin tedavisi sürüyor.

Tacikistan, Özbekistan, Moldova, Belarus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarında artış sürüyor - Son Dakika

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