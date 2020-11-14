Son dakika haberi | Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor - Son Dakika

Son dakika haberi | Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

14.11.2020 20:13
Son dakika haberi | Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Moldova, Belarus, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüs kaynaklı ölümler artıyor.

Moldova, Belarus, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüs kaynaklı ölümler artıyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1411 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek günlük vaka sayısı" görülürken, toplam vaka sayısı 88 bin 772'ye yükseldi.

Ülkede, son 24 saatte virüs kaynaklı ölen sayısı 19 artışla 2 bin 6'ya, sağlığına kavuşan sayısı 1134 artarak 69 bin 526'ya ulaştı.

17 bin 240 Kovid-19 hastasının tedavisinin devam ettiği ülkede, dün 1323 vaka tespit edilmişti.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1248 ile günlük en yüksek vaka sayısına ulaşırken, toplam vaka sayısı 112 bin 870'e çıktı.

17 bin 494 Kovid-19 hastasının tedavisinin devam ettiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı 767 artarak 94 bin 337, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 6 artışla 1039 oldu.

Belarus'ta dün 1167 vaka görülmüştü.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 39 artarak 11 bin 573'e çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 40 artarak 10 bin 934'e yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 85 ölümün gerçekleştiği ülkede 554 kişinin tedavisi sürüyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısının 234 artarak 69 bin 914'e, virüsten ölenlerin sayısının ise 2 artarak 596'ya çıktığı bildirildi.

Açıklamada, virüsten iyileşenlerin sayısının 106 artarak 67 bin 92 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 96'sının iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 226 hastanın tedavisi sürüyor.

Tacikistan, Özbekistan, Moldova, Belarus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Hamilton'a 'temizlik araçlı' yanıt: Bak işine kardeşim Azerbaycan'a karşı silah gösteren papaz, yenilgi anlaşmasının ardından mağduru oynadı Meral Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı: Yüzde 14-15 bandındayız Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Fitil fitil getirmezsem valilik yapmam Milyonlarca insan koronadan ölürken Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkeleri laboratuvar olarak görmüş Dede ve torununun anlaşmazlık yüzünden silahla yaralanmasıyla ilgili bir kişi tutuklandı Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu
İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan İYİ Partililer, Buğra Kavuncu ve Bahadır Erdem'in istifasını istedi İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan İYİ Partililer, Buğra Kavuncu ve Bahadır Erdem'in istifasını istedi         
20:04
Ermenistan'ın eski Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı, Paşinyan'a suikast suçlamasıyla tutuklandı Ermenistan'ın eski Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı, Paşinyan'a suikast suçlamasıyla tutuklandı         
19:44
Son Dakika: Türkiye'de 14 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 92 kişi vefat etti, 3116 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 14 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 92 kişi vefat etti, 3116 yeni vaka tespit edildi         
19:08
Milli Savunma Bakanlığı: Koronavirüs tedavisi gören mesai arkadaşımız kurtarılamadı Milli Savunma Bakanlığı: Koronavirüs tedavisi gören mesai arkadaşımız kurtarılamadı         
18:46
Selin Barlas, spor yorumcusu eşi Cem Dizdar'dan şiddet gördüğünü duyurdu Selin Barlas, spor yorumcusu eşi Cem Dizdar'dan şiddet gördüğünü duyurdu         
17:59
18 yıl önce yaptığı Atatürk heykeli, heykeltıraşın evinin bahçesinden çalındı 18 yıl önce yaptığı Atatürk heykeli, heykeltıraşın evinin bahçesinden çalındı         
16:00
Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim         
15:47
Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber         
15:17
Vicdansız baba çocuklarını odaya kapatıp kemerle dövdü, o anları da kayda alıp karısına gönderdi Vicdansız baba çocuklarını odaya kapatıp kemerle dövdü, o anları da kayda alıp karısına gönderdi         
14:22
Erdoğan: Yepyeni bir seberberlik başlatıyoruz, amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil Erdoğan: Yepyeni bir seberberlik başlatıyoruz, amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil         
14:09
Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı         
12:57
Depremzedelerin battaniyelerini sattığı için suçlanan vatandaş, hurdacı çıktı Depremzedelerin battaniyelerini sattığı için suçlanan vatandaş, hurdacı çıktı         
12:20
MSB'nin Azerbaycan ordusu için hazırladığı özel video tüyleri diken diken etti MSB'nin Azerbaycan ordusu için hazırladığı özel video tüyleri diken diken etti         
12:03
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Tabiat parkının dibindeki çöp toplama tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan Tabiat parkının dibindeki çöp toplama tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan "facia" uyarısı yapıyor         
09:12
Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim         
08:43
Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2020 20:22:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei