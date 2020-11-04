Son dakika haberi! Avro Bölgesi'nde ÜFE eylülde yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi! Avro Bölgesi'nde ÜFE eylülde yükseldi

04.11.2020 13:25
Son dakika haberi! Avro Bölgesi'nde ÜFE eylülde yükseldi, System.String[]

Son dakika haberler: Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin eylül ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ÜFE, eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 0,3 yükseldi. ÜFE, 2019'un eylül ayına göre ise yüzde 2,4 geriledi.

AB'de ise ÜFE, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarken, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 2,2 düştü.

AB ülkeleri arasında ÜFE, eylülde önceki aya kıyasla en fazla yüzde 4,3 ile İrlanda'da, yüzde 1,2 ile Macaristan'da ve yüzde 0,9 ile Hollanda'da artış gösterdi.

Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Avro Bölgesi'nde ÜFE eylülde yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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