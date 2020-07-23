Son dakika haberi... Avrupa arenasından küme düşme hattına

3 sezon önce tarihinde ilk kez yükseldiği Süper Lig'de önemli başarılara imza atan ve Türkiye'yi Avrupa arenasında temsil eden Yeni Malatyaspor, Süper Lig 2019-2020 sezonunda bitime 1 hafta kala küme düşecek 3 takımdan biri olmaya oldukça yakın.

Süper Lig'in 33. haftasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'a deplasmanda yenilerek ligde kalma umutlarını azaltan Yeni Malatyaspor'da gözler ligin son haftada oynanacak Gaziantep FK maçına çevrildi. Ligin ikinci yarısında oynadığı 16 karşılaşmadan 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puan çıkarabilen sarı-kırmızılılar, sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçını kazanarak zor görünen ihtimallerin gerçekleşmesini bekleyecek.

Yeni Malatyaspor'un ligde kalabilmesi için sadece Gaziantep karşısında galip gelmesi yetmeyecek. Malatya temsilcisi rakibini yenip, Denizlispor'un yenilmesini, Kayserispor'un puan kaybetmesini, Çaykur Rizespor'un da Fenerbahçe deplasmanından puan çıkarmasını bekleyecek.

Sarı-kırmızılılar, geçen haftalarda kümede kalma adına eline geçen fırsatları rakiplerine vermişti. Tarihinde ilk kez yükseldiği Süper Lig'de geride kalan 3 sezonda önemli başarılara imza atan Yeni Malatyaspor, Türkiye'yi Avrupa arenasında temsil etmişti. - MALATYA