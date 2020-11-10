Son dakika haberi: Avrupa aşı haberleriyle yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi: Avrupa aşı haberleriyle yükseldi

10.11.2020 12:31
Son dakika haberi: Avrupa aşı haberleriyle yükseldi, System.String[]

Son dakika haberleri... Avrupa'da başlıca hisse senedi borsalarında endeksler, Pfizer Inc. deneysel aşısının, araştırmadan elde edilen ilk verilere dayanarak Covid-19'u önlemede yüzde 90'dan fazla etkili olduğunun açıklanmasının ardan artan toparlanma umutlarıyla, yükselerek açıldı.

Avrupa'da başlıca hisse senedi borsalarında endeksler, Pfizer Inc. deneysel aşısının, araştırmadan elde edilen ilk verilere dayanarak Covid-19'u önlemede yüzde 90'dan fazla etkili olduğunun açıklanmasının ardan artan toparlanma umutlarıyla, yükselerek açıldı.

Analistlere göre, Avrupa borsalarındaki yükselişte, seçimi kaybeden ABD Başkanı Donald Trump'a gösterilen tepkinin de desteği oldu.

Almanya'da DAX Endeksi, yüzde 2.65 artan Deutsche Bank'ın desteğinde yüzde 0.20, ve Londra'da FTSE 100 Endeksi, yüzde 6.80'lik sıçrama yapan Rolls-Royce Holdings desteğinde yüzde 0.39 yükseldi. Paris'te de CAC40 Endeksi, yüzde 2.57 yükselen Safran desteğinde yüzde 0.22 arttı.Euro, dolar karşısında yüzde 009 değer kazanarak 1,18222'ye çıkarken, sterlin ABD para birimi karşısında yüzde 0.23 değer kazanarak 1.31914'ten işlem görüyordu.


Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Pfizer, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Avrupa aşı haberleriyle yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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