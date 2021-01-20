Son dakika haberi: Avrupa borsaları, ABD'de başkanlık yemin töreni günü yükselişle kapandı - Son Dakika

Avrupa borsaları, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın yemin ettiği günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,72 yükselerek, 410,84 puandan kapandı. Stoxx 600 otomobil ve yedek parça endeksi yüzde 2,77 değer kazanarak yükselişe öncülük etti.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,41 artarak 6.740,39, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,77 değer kazanarak 13.921,37, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,53'lük artışla 5.628,44 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,93'lük yükselişle 22.650,78 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.17 itibarıyla yüzde 0,24 değer kaybederek 1,211 seviyelerinden işlem görüyor.