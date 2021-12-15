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Son dakika haberi... Avrupa borsaları, Fed faiz kararı öncesi İngiltere hariç yükselişle kapandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Avrupa borsaları, Fed faiz kararı öncesi İngiltere hariç yükselişle kapandı

15.12.2021 20:50
Son dakika haberi... Avrupa borsaları, Fed faiz kararı öncesi İngiltere hariç yükselişle kapandı

Son dakika gündem haberi: Avrupa borsaları, yatırımcıların enflasyon verilerine odaklanmasıyla ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz ve tahvil alımları kararlarını bu akşam açıklaması öncesinde günü İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, yatırımcıların enflasyon verilerine odaklanmasıyla ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz ve tahvil alımları kararlarını bu akşam açıklaması öncesinde günü İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,14 arttı ve 474,42 puana yükseldi.

Teknoloji şirketlerinin hisseleri, bugün ortalama yüzde 1,34 yükseliş gösterirken, perakende şirketlerinin hisseleri yüzde 1,91 değer kaybetti.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,41 artarak 26.666,08 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,15 değer kazanarak 15.476, 35 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,47 yükselişle 7.170,75 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise günü yüzde 0,66 kayıpla 7.170,75 puandan kapattı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.36 itibarıyla yüzde 0,06 yükselerek 1,126 seviyesinde işlem gördü.

Analistler, yatırımcıların makro ekonomik verileri ve dünyanın önde gelen merkez bankalarının açıklamalarını yakından takip ettiğini belirterek, artan üretici ve tüketici enflasyon ile para politikalarının geleceğine yönelik belirsizliklerin devam ettiğini kaydetti.

Analistler, bugün Fed, yarın da Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası kararları öncesinde pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini de bildirdi.

Dünya çapında yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantının yayılımına ilişkin endişelerin "bilimsel açıklamalarla" biraz azaldığını dile getiren analistler, faiz ve tahvil alımlarına ilişkin bu akşam açıklanacak Fed kararının pay piyasalarının bundan sonraki seyri açısından önemli olduğunu söyledi.

Yatırımcılar, Fed'in tahvil alım programını sonlandırmayı planlayıp planlamadığına dair değerlendirmeleri yakından takip ederken, bazı Fed yetkilileri programı haziran 2022'den önce bitirmeyi dile getirmesi de dikkati çekiyor.

Fed'in faiz oranlarında bir değişikliğe gitmesinin beklenmediğini belirten analistler, yaklaşık 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyon ve rekor seviyedeki üretici fiyatları karşısında bankanın geçen ay açıkladığı tahvil alımlarının azaltılmasını hızlandırabileceğini söyledi.

Bu arada İngiltere'de ekim ayında yüzde 4,2 olan yıllık enflasyon; petrol ve giyim fiyatlarında keskin artışın etkisiyle kasımda yüzde 5,1'e yükseldi.

Enflasyon, England, Europe, Fed, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Avrupa borsaları, Fed faiz kararı öncesi İngiltere hariç yükselişle kapandı - Son Dakika


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