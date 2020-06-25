Son dakika haberi! Avrupa borsaları Kovid-19 vaka sayısındaki artışa rağmen günü yükselişle kapadı - Son Dakika

Son dakika haberi! Avrupa borsaları Kovid-19 vaka sayısındaki artışa rağmen günü yükselişle kapadı

Son dakika habere göre Avrupa borsaları, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki hızlı artışa ve küresel ekonomide gerileme endişelerine rağmen günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki hızlı artışa ve küresel ekonomide gerileme endişelerine rağmen günü yükselişle tamamladı.

Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş etti
Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,72 artışla 359,74 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38 artarak 6.147,14 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,69 değer kazanarak 12.177,87 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,97'lik artışla 4.918,58 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,37'lik yükselişle 19.244,75 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.42 itibarıyla yüzde 0,21 azalışla 1,123 seviyelerinden işlem gördü.

Ekonomide hızlı toparlanma beklentileri azaldı

Uluslararası Para Fonu (IMF), dün yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelleyerek, Nisan ayında bu yıl için yüzde 3 olarak açıkladığı küresel ekonomide küçülme tahminini, Kovid-19 salgının ekonomide oluşturduğu etkinin beklenenden daha olumsuz olduğu gerekçesiyle 4,9'a yükseltmişti.

Analistler, Kovid-19 salgınında ikinci dalga endişelerinin yanı sıra dün IMF'nin küresel ekonomiye ilişkin daralma tahminini aşağı yönlü revize etmesiyle ekonomide hızlı toparlanma beklentilerinin azaldığını belirtti.

Lufthansa Grubu'nun hissedarları Alman hükümetinin kurtarma paketini onayladı

Öte yandan, Almanya merkezli elektronik ödeme sistemleri şirketi Wirecard AG'nin hisseleri, şirketin bugün Münih bölge mahkemesine iflas başvurusuna bulunacağını açıklamasından sonra yaklaşık yüzde 73 düşerek 3,26 avroya geriledi.

Almanya'nın DAX 30 endeksinde işlem gören şirketin hisseleri, 17 Haziran'da 104,5 avrodan kapanmıştı. Şirketin bilançosunda gözüken 1,9 milyar avrodan fazla paranın kayıp olmasıyla ortaya çıkan muhasebe skandalının ardından şirket hisseleri yaklaşık yüzde 97 değer kaybetti.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu'nun hisseleri de, şirketin en büyük hissedarı Heinz Hermann Thiele'nin Almanya hükümetinin sağladığı kurtarma paketini destekleyeceğini açıklamasından sonra bugün yüzde 7'den fazla değer kazandı.

Borsalar kapandıktan sonra, Lufthansa'dan yapılan açıklamada, bugün yapılan olağan genel kurul toplantısında hissedarların, Alman hükümetinin 9 milyar avroluk kurtarma paketini onayladığı bildirildi.

Avrupa Birliği de söz konusu kurtarma paketini bugün onaylamıştı.

Avrupa Birliği, Almanya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 08:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Avrupa borsaları Kovid-19 vaka sayısındaki artışa rağmen günü yükselişle kapadı - Son Dakika

Son Dakika

00:46 Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş etti 00:41 Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti 00:17 Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı 00:02 Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşım yapan kişinin cezası ev hapsine çevrildi 23:03 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu 21:46 Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz? 21:38 Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 17:26 İzmir'de koronavirüs denetimleri artırılacak, uymayanlara gereken yaptırımlar uygulanacak 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 14:09 Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 13:20 Son dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi 12:48 Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında
Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş etti
00:31
Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti
00:27
Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu
00:09
Fenerbahçe, Roma'nın stoperi Juan Jesus'u transfer etmek istiyor
00:00
ABD'nin güney ve batı eyaletlerindeki yeni vakalarda rekor yükselme kaydedildi
23:57
Melih Gökçek: Masur Yavaş hakkında 8 suç duyurusunda bulunacağım
23:34
Olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçı sonrası kulüp başkanları Ağaoğlu ile Çavuşoğlu PFDK'ya sevk edildi
23:32
Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı
23:23
Süper Loto'da 14 milyonluk büyük ikramiye bir kişiye çıktı
23:16
İlk maçında 3 penaltı kurtaran 16 yaşındaki Isenko, takımını finale çıkardı
22:55
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 02:59:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Avrupa borsaları Kovid-19 vaka sayısındaki artışa rağmen günü yükselişle kapadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]